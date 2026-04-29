Francia recomienda a sus ciudadanos salir cuanto antes de Mali

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París, 29 abr (EFE).- El Gobierno francés emitió este miércoles una recomendación a sus nacionales para que «planifiquen su salida temporal de Mali lo antes posible, mediante los vuelos comerciales que aún estén disponibles», tras los ataques de fuerzas yihadistas y separatistas en el país africano.

«Como recordatorio, se desaconseja formalmente viajar a Mali, sea cual sea el motivo», indicó el Ministerio de Exteriores, en una actualización de sus consejos para viajeros con destino a otros países.

Desde París se señaló que, tras los ataques del 25 de abril en varias localidades malienses, incluida Bamako, «la situación de seguridad se mantiene extremadamente volátil».

En ese contexto, el Ejecutivo enfatizó que «se insta encarecidamente a los ciudadanos franceses que aún se encuentran en Mali a que permanezcan en sus hogares y se mantengan en contacto con sus familiares y allegados, manteniéndolos informados periódicamente».

«En caso de que deban desplazarse, se les pide que actúen con la máxima prudencia. Se recomienda seguir estrictamente las instrucciones difundidas por las autoridades locales y mantenerse informado sobre la evolución de la situación», agrega la nota sobre Mali emitida por el Ministerio de Exteriores.

Los ataques ocurridos el sábado en Mali, en los que murieron el ministro de Defensa, el general Sadio Camara y varios familiares, fueron llevados a cabo de manera coordinada por el secesionista Frente de Liberación de Azawad (FLA) y el grupo yihadista de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel).

El presidente de transición maliense, el general Assimi Goita, que encabeza la junta militar surgida de los golpes de Estado de 2020 y 2021, ha llamado a la unidad, pero reconoció que la situación es de «extrema gravedad». EFE

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