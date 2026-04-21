Francia recortará en 6.000 millones el gasto público para compensar el coste de la guerra

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París, 21 abr (EFE).- El Gobierno francés está preparando recortes del gasto público de 6.000 millones de euros para compensar el coste de la guerra en Oriente Medio, porque considera que no tiene margen con el déficit, ante su elevada deuda y la presión de los mercados con un aumento de los tipos de interés.

El ministro de Hacienda, David Amiel, se encargó este martes de presentar este plan, que contempla un recorte de 4.000 millones de euros en los gastos de la Administración del Estado y los otros 2.000 millones en partidas sociales.

El ministro de Economía, Roland Lescure, había estimado horas antes que, por el momento, los efectos del conflicto en Oriente Medio para las cuentas públicas francesas se sitúan en una horquilla de entre 4.000 y 6.000 millones de euros, la mayor parte por el incremento de los costos de financiación de la deuda (unos 3.500 millones adicionales para este año).

Amiel anunció esos recortes al término de una reunión del comité de alerta de las finanzas públicas, en el que estuvieron el propio Lescure y representantes parlamentarios, municipales, de la Seguridad Social, de los sindicatos y de la patronal.

Todo ello a unas horas de que el primer ministro, Sébastien Lecornu, informe sobre un plan de ayuda selectiva para compensar el incremento del precio de los carburantes en el caso de los colectivos particularmente afectados.

En el primer plan al respecto, detallado hace un mes, hay medidas sobre todo para los transportistas, los agricultores y los pescadores, así como para las familias con más bajos ingresos, por 130 millones de euros.

La semana pasada, el titular de Economía había revisado ligeramente a la baja las perspectivas de crecimiento económico para 2026, que se quedan así en un 0,9 %, en lugar del 1 % anterior. EFE

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