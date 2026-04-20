Francia respalda un tribunal especial para juzgar la agresión rusa contra Ucrania

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París, 20 abr (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo este lunes ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo (Francia) que su país apoya la creación de un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión contra Ucrania, en complemento de la Corte Penal Internacional.

«Los dirigentes rusos deben rendir cuentas», afirmó Barrot, y subrayó que no basta con reparar los daños causados por la guerra, sino que es necesario perseguir también la responsabilidad por su planificación y ejecución.

El jefe de la diplomacia francesa precisó que su país participará en el comité de dirección de este futuro tribunal, cuyo impulso podría concretarse en una próxima reunión ministerial del Consejo de Europa, que está prevista el 14 y 15 de mayo próximo en la capital de Moldavia.

La iniciativa busca cubrir el vacío jurídico existente para juzgar el crimen de agresión, que actualmente no entra plenamente en el ámbito de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

Tras recordar crímenes cometidos en Ucrania, como los ataques a civiles o las deportaciones de menores, Barrot defendió que «no hay paz sin justicia, ni justicia sin verdad».

En este sentido, reiteró el respaldo de Francia a los mecanismos internacionales ya en marcha, como el registro de daños para Ucrania promovido en el marco del Consejo de Europa.

En un discurso más amplio centrado en la defensa del Estado de derecho y las amenazas a la democracia, señaló la guerra en Ucrania como el ejemplo más grave del retroceso actual, atribuyéndola a la voluntad del presidente ruso, Vladímir Putin, de frenar la expansión democrática en Europa.

Barrot también alertó sobre el auge de fuerzas populistas que cuestionan las instituciones, las libertades públicas y la independencia judicial en Europa.

Además, reafirmó el papel del Consejo de Europa y de la Corte Europea de Derechos Humanos como pilares en la protección de derechos fundamentales, incluyendo su oposición firme a la pena de muerte.

Y, ante el refuerzo militar europeo, el jefe de la diplomacia francesa señaló que debe ir acompañado de un fortalecimiento democrático, ya que la seguridad y la defensa solo son legítimas, dijo, si se sustentan en el respeto al derecho y a las libertades. EFE

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