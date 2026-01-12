Francia subraya a EEUU que Dinamarca, a la que pertenece Groenlandia, es su socio en OTAN

2 minutos

París, 12 ene (EFE).- El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, reafirmó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el compromiso de Francia con «la soberanía y la integridad territorial» de Dinamarca, a la que pertenece Groenlandia, y le recordó que es un «país miembro de la OTAN».

Según informó este lunes el Ministerio francés de Exteriores, Barrot converso por teléfono el domingo con Rubio y «se refirió a Groenlandia y reafirmó el compromiso de Francia con el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca, país miembro de la OTAN», informó el Ministerio de Exteriores francés en un escueto comunicado.

Barrot y Rubio acordaron, según la diplomacia francesa, «continuar su estrecho diálogo» sobre Groenlandia y otros temas que también abordaron, como la situación en Irán, Venezuela y Ucrania, de los que no dieron detalles sobre el intercambio entre ambos.

Precisamente la OTAN debate la posibilidad de fortalecer la seguridad en el Ártico en el contexto de las tensiones surgidas por las pretensiones del presidente estadounidense, Donald Trump, de una anexión de Groenlandia, según confirmó este lunes un portavoz del Gobierno alemán.

La iniciativa, que comenzó a debatirse el pasado jueves en Bruselas, trata de responder a las preocupaciones expresadas por Trump sobre una posible acción de Rusia o China en la región, que ha usado como argumento para justificar la supuesta necesidad de anexionarse Groenlandia.

De acuerdo con el periódico británico ‘The Telegraph’, jefes militares están elaborando planes preliminares para una posible misión aliada, que podría incluir tropas, buques y aeronaves, con participación de varios países europeos, entre ellos el Reino Unido. EFE

