Francia y Canadá abren sus consulados en Groenlandia, en señal de apoyo

afp_tickers

2 minutos

Francia y Canadá, dos países que se oponen a la idea del presidente de Estados Unidos de tomar el control de Groenlandia, abrieron este viernes sus consulados en Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés, un claro reconocimiento para el gobierno local.

«Es una victoria para los groenlandeses ver a dos países aliados abrir representaciones diplomáticas en Nuuk», dijo Jeppe Strandsbjerg, politólogo adscrito a la Universidad de Groenlandia.

«Los groenlandeses agradecen enormemente el apoyo frente a los comentarios» del presidente Donald Trump, agregó.

Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegaron a anunciar un «marco» con vistas a un acuerdo sobre el futuro de la isla ártica, de contornos aún difusos.

Dinamarca y Groenlandia, por su parte, rechazan cualquier concesión en materia de soberanía, una posición que recibió el apoyo de los países europeos.

Para el nuevo cónsul general de Francia en Groenlandia, Jean-Noël Poirier, exembajador francés en Vietnam, su nombramiento es una nueva señal de este respaldo europeo.

«Lo primero es ante todo escuchar a los groenlandeses, oírlos, dejar que nos expliquen en profundidad su posición y, por nuestra parte, confirmarles nuestro apoyo a su lado, en la medida en que ellos y la parte danesa lo deseen», explicó a la AFP al partir hacia Nuuk.

La decisión francesa de abrir un consulado es anterior al último pico de tensión y ya había sido anunciada en junio durante una visita del presidente, Emmanuel Macron, a Nuuk.

Canadá, en tanto, había indicado a finales de 2024 que abriría un consulado general en el inmenso territorio ártico para consolidar la cooperación con los groenlandeses.

Los consulados dependerán de las respectivas embajadas de Francia y Canadá en Copenhague.

Para la diplomacia groenlandesa, la apertura de consulados es también «la ocasión de entrenarse para la independencia manteniendo relaciones directas», señala Strandsbjerg.

«Los groenlandeses pensarán, en el marco de su propia búsqueda de soberanía, en tener contactos más directos con otros países europeos», dice Christine Nissen, analista del think tank Europa y experta en cuestiones de seguridad y defensa.

Groenlandia cuenta con representaciones diplomáticas ante la Unión Europea desde 1992, en Washington desde 2014 y en Reikiavik desde 2017.

En Nuuk, Islandia abrió su consulado general en 2013 y Estados Unidos en 2020. Entre 1940 y 1953, los estadounidenses tuvieron un primer consulado en la apacible capital groenlandesa.

La Comisión Europea abrió a su vez una oficina en 2024.

nzg-cbw/ef/ahg/avl