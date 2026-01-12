Franquicias en México prevén crecer un 6 % en 2026 por el Mundial de fútbol y la IA

Ciudad de México, 12 ene (EFE).- Las franquicias en México prevén crecer un 6 % en 2026, impulsadas por el aumento esperado del consumo interno asociado al Mundial de Fútbol y por la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), de acuerdo con Betsy Eslava, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).

Eslava explicó que la proyección —en número de aperturas de unidades— es «conservadora» y responde al pulso económico, tras un 2025 en el que el sector ajustó sus previsiones y «la economía de México no creció mucho».

Eslava recordó que el sector de franquicias esperaba un crecimiento del 10 % a inicio de 2025, pero cerró el año con un 8 % de crecimiento, mientras el último dato al cierre del tercer trimestre ubicó el crecimiento económico del país en un 0,2 %.

Para la AMF, el modelo mantiene tracción por su estandarización y replicabilidad, lo que le permite «seguir creciendo» aun con menor dinamismo macroeconómico.

Al cierre de 2025, el ecosistema sumó más de 1.500 marcas, 95.000 puntos de venta, más de un millón de empleos y más de 270.000 proveedores nacionales, además de una tasa de éxito a cinco años del 85 %, según la presidenta de la AMF.

Mundial e IA como catalizadores

En 2026, el sector apuesta por la digitalización, omnicanalidad y proyectos con IA, junto con e-commerce, analítica de datos y capacitación remota, como palancas para abrir nuevas unidades y fortalecer cadenas productivas nacionales.

La AMF prevé que el Mundial eleve el consumo desde el segundo semestre y afirma que las franquicias preparan activaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con menús temáticos y dinámicas para consumidores.

Relación con Estados Unidos y expansión

Eslava subrayó que, para el sector, «la relación con Estados Unidos es una relación sólida, estratégica y muy cercana» y que buscan un acuerdo trilateral con EE.UU. y Canadá, con acercamientos en la convención de franquicias en Las Vegas hacia finales de febrero.

Por giros, la AMF ubica como motores a alimentos y bebidas, salud y belleza, además de crecimientos en logística, retail y mascotas.

En el plano territorial, la asociación iniciará misiones comerciales en febrero, con una primera visita a Culiacán, en el norteño estado de Sinaloa y otra a la fronteriza Tijuana.

En el frente externo, Eslava reportó que en noviembre pasado nueve marcas viajaron a Yakarta, Indonesia, bajo la marca ‘Hecho en México’, y adelantó que en mayo el sector prevé actividades en China, mercado que asocian con tecnología e IA para el modelo de franquicias.

En paralelo, la AMF lanzó la convocatoria del Premio Nacional de la Franquicia, que por primera vez se abre a marcas no afiliadas a la asociación, con registro mediante formulario y video, y un proceso de evaluación y votación por plataformas digitales. EFE

