Frente Amplio uruguayo recuerda los desaparecidos en Argentina y pide memoria y justicia

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Montevideo, 24 mar (EFE).- En el marco de los 50 años del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976 en Argentina, el oficialista Frente Amplio uruguayo recordó este martes a los 30.000 desaparecidos en ese país y pidió por «memoria, verdad y justicia».

Así lo indica un comunicado en el que la coalición de izquierdas también destacó «el trabajo incansable» de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y apuntó contra los recortes presupuestarios que provocan «retrocesos en materia de derechos humanos».

«Recordamos a las 30.000 personas detenidas desaparecidas y a todas las víctimas del terrorismo de Estado impuesto por la dictadura cívico-militar. Frente al intento de imponer el miedo, el silencio y el olvido, la sociedad argentina respondió con memoria, organización y lucha», dice el texto.

En ese sentido, destaca que Argentina «ha logrado avances significativos en materia de memoria, verdad y justicia».

«La reapertura de las causas y los juicios por delitos de lesa humanidad hicieron posible el procesamiento y la condena de numerosos responsables, reafirmando que estos crímenes son imprescriptibles y que no puede haber impunidad frente al terrorismo de Estado. Las políticas de reparación a las víctimas, la recuperación de sitios de memoria y el compromiso con la educación en derechos humanos constituyen un proceso colectivo que se ha transformado en una referencia para toda la región», indica.

Por otra parte, el Frente Amplio recordó que Argentina fue también un país donde «las atrocidades de la dictadura» alcanzaron a los uruguayos detenidos desaparecidos o asesinados.

Finalmente, el partido que llevó al Gobierno a los expresidentes Tabaré Vázquez y José ‘Pepe’ Mujica, así como también al actual mandatario, Yamandú Orsi, mostró su preocupación «ante los retrocesos en materia de derechos humanos».

Detalla que estos están vinculados «a recortes presupuestarios, al desmantelamiento de políticas públicas y a señales de debilitamiento de políticas de género, de memoria y de protección de derechos sociales».

«A cincuenta años del golpe, renovamos nuestro compromiso con la democracia, con los derechos humanos y con la memoria de quienes lucharon y resistieron al terrorismo de Estado. Memoria, verdad y justicia. Nunca Más», concluye el comunicado.

Argentina conmemora este martes los 50 años del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976 con marchas en todo el país por ‘memoria, verdad y justicia’, consigna que renueva el repudio social a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar (1976-1983). EFE

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