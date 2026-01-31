Frente frío en Honduras dejará lluvias intensas y temperaturas bajas hasta el martes

Tegucigalpa, 31 ene (EFE).- Un frente frío que provocará lluvias entre moderadas e intensas y un descenso significativo de las temperaturas ingresará este sábado a Honduras, con mayor impacto en la región costera del país, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Según los pronósticos, las precipitaciones podrían superar los 200 milímetros, mientras que en las zonas más elevadas del oeste y centro del país las temperaturas podrían descender hasta los cinco grados centígrados.

Debido a este nuevo frente frío -que se suma a otro registrado la semana pasada y que dejó lluvias durante cuatro días consecutivos- el organismo de protección civil declaró alerta verde (preventiva) en cuatro departamentos y alerta amarilla (vigilancia) en tres más.

Estas alertas abarcan principalmente el oeste del país y toda la franja costera, desde la frontera con Guatemala hasta los límites con Nicaragua.

La Copeco advirtió que las lluvias y el descenso del termómetro se intensificarán a partir del domingo y podrían prolongarse hasta el martes de la próxima semana.

Los departamentos de Atlántida y Colón, en la región Caribe, figuran entre los más vulnerables, debido a que sus suelos permanecen saturados por las precipitaciones recientes.

El mayor descenso de temperatura, de hasta cinco grados centígrados, se registraría en el departamento de Intibucá, mientras que en Francisco Morazán, donde se ubica Tegucigalpa, la capital del país, el termómetro podría oscilar entre los 10 y 12 grados, detalló la institución.

El organismo también prevé que durante febrero podrían registrarse al menos dos o tres frentes fríos adicionales, como parte de un temporal que podría extenderse hasta inicios de marzo. EFE

