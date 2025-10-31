Frustran la fuga de seis presos de una cárcel del sur de Paraguay

Asunción, 31 oct (EFE).- Agentes penitenciarios frustraron este viernes la fuga de seis personas privadas de la libertad en la Penitenciaría Regional de la ciudad paraguaya de Encarnación, en el departamento de Itapúa (sur), informó el Ministerio de Justicia.

El personal de vigilancia dio aviso sobre un «intento de fuga» la madrugada de este viernes, tras detectar «un movimiento sospechoso» dentro de la cárcel, indicó el despacho de Justicia en un comunicado.

Los reclusos intentaron «escapar utilizando una soga para bajar hacia la parte frontal del penal» donde fueron capturados, añadió la fuente.

Luego del intento de fuga, según el ministerio, los reclusos fueron trasladados al área de sanidad de la penitenciaría para una evaluación médica, en la que se confirmó que «no presentaban lesiones».

Tampoco resultaron lesionados los guardias penitenciarios, ni se registraron «incidentes mayores», refirió la nota.

El Ministerio de Justicia destacó que iniciarán sumarios disciplinarios a funcionarios de la cárcel.

Además, se reforzaron las medidas de seguridad «en todos los sectores de la penitenciaría» de Encarnación «para prevenir futuros intentos» de evasión. EFE

