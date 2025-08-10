Fuenfstueck arrebata la gloria a la ecuatoriana Darquea con dos ‘birdies’ postreros

Redacción deportes, 10 ago (EFE).- La alemana Laura Fuenfstueck apartó de la gloria a la ecuatoriana Daniela Darquea con dos ‘birdies’ en los dos últimos hoyos y se apuntó la victoria en el PIF London Championship, torneo del circuito europeo femenino de golf disputado en el Club Centurión, cerca de la capitgal inglesa.

Saboreaba la victoria la jugadora de Quito, de 30, en la casa club. Era su primer gran logro a nivel internacional tras el obtenido en 2017 en el segundo circuito americano. Tras un domingo espectacular su sueño era más que fundado.

Tras comenzar con un ‘birdie’ en el 1, cometió dos ‘bogeys’ acto seguido, pero a partir de ahí fue un vendaval con seis nuevos aciertos para cerrar con un 68 y un totgal de 210 impactos que le otorgaban uno de ventaja sobre la germana, a la que le faltaban dos hoyos por jugar.

A Fuenfstueck no le afectó la presión y firmó los dos ‘birdies’ que necesitaba para cerrar el 72 y un total de 209 golpes (1-0) con los que se apuntó el triunfo y frustró el sueño de Darquea de coronarse en el circuito europeo.

El podio lo cerró la neerlandesa Anne van Dam, a dos golpes de la germana, con 210 y se quedó a un paso del ‘top 10’ la española Carlota Ciganda, habitual del circuito americano, con 213 (-6), tras completar su peor día, con 73, lastrada por una primera media vuelta para el olvido con dos ‘bogeys’ y un ‘doble bogey’, aunque enmendó la situación con cuatro ‘birdies’ en el segundo tramo. EFE

