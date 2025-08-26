Fuerte pugna entre el Gobierno y las pandillas de Guatemala por el control de las cárceles

3 minutos

Ciudad de Guatemala, 27 ago (EFE).- Las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ mantienen una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, con constantes motines desde que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a una cárcel de máxima seguridad para aislarlos.

«Para hacer un movimiento como el traslado de los líderes de las pandillas, (el Gobierno) tuvo que haber previsto toda esta reacción, pero o no lo hicieron o no se está reaccionando como se debe, porque los motines están brotando casi todos los días y agarran con facilidad a los guardias como rehenes», aseveró este lunes a EFE la directora de la organización no gubernamental Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra.

«Lo que se percibe es que no hay inteligencia civil o inteligencia estratégica», además de «un mal manejo del sistema penitenciario», añadió Ibarra, quien también es directora de la asociación Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).

Ibarra resaltó, sin embargo, que en los Gobiernos anteriores «no se combatió» a los «crímenes que se planifican desde las cárceles» y que tienen a la población «a merced» de la delincuencia, pero la Administración actual que preside Bernardo Arévalo de León sí «los está combatiendo».

Según analistas y el mismo Arévalo de León, el aislamiento de los líderes de las pandillas en una cárcel de máxima seguridad los deja sin acceso a privilegios como visitas a su antojo y televisiones gigantes, además de mermar la planificación de crímenes como extorsiones a comerciantes en el exterior, planificadas desde los centros penales.

El traslado de los líderes de las pandillas se realizó el pasado 31 de julio, a raíz del asesinato de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca dos días antes, presuntamente a manos de miembros de la ‘Mara Salvatrucha’, durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival ‘Barrio 18’.

Los reos fueron enviados desde varias prisiones a la cárcel Renovación I, inaugurada durante el Gobierno actual y ubicada en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 50 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.

Tanto el presidente Arévalo de León, como el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, reiteraron este martes que no darán marcha atrás en la decisión del traslado de los líderes de las pandillas.

Ibarra, por su parte, considera que «habrá que ver que tan acertadas» son las medidas planteadas por el Gobierno, aunque desde su visión, «lo que sucede es que este fenómeno criminal responde a estructuras (criminales), y con quitar la cabeza no se desmorona la estructura».

De acuerdo a cálculos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, durante 2024 hubo alrededor de 25.000 denuncias por extorsiones a comerciantes, pilotos de autobuses y empresas, valoradas en miles de millones de quetzales, en su mayoría promovidas desde las cárceles. EFE

jcm/fa/llb

(foto) (vídeo)