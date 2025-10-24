Fuerza Armada de Venezuela acusa a la «ultraderecha» de pedir «ataque militar» de EE.UU.

3 minutos

(Actualiza con pronunciamiento de la Zona Operativa de Defensa Integral).

Caracas, 24 oct (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela acusó este viernes a la «ultraderecha», en referencia a la oposición, de pedir un «ataque militar» contra su país por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe cerca de las aguas de la nación suramericana.

Las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) de la Fuerza Armada -agrupadas por estados en función de su ubicación en el territorio- se pronunciaron en contra de «las declaraciones de la ultraderecha apátrida y fascista» que «promueven una invasión del imperio norteamericano contra Venezuela».

«No pueden calificarse de otra manera sino de auténticos cobardes y traidores de la patria, (…) pretenden gobernar este país y entregar nuestros recursos naturales y nuestra soberanía», dijo el comandante de la REDI Marítima e Insular, José Hernández, en un video transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El militar aseguró que la FANB «jamás permitirá» que una «clase política traidora y entreguista» gobierne Venezuela, y dijo que representa «un auténtico delito de traición a la patria» el pedir «agresiones militares y acciones bélicas» para «asesinar» al presidente Nicolás Maduro, por lo que confió en que «más pronto que tarde serán juzgados por la ley y la justicia».

Aunque no especificó a quiénes se refería, Hernández señaló que se hizo esa solicitud de «sanciones e invasiones a Venezuela desde la comodidad y el lujo desde el continente europeo».

Por su parte, el comandante de la REDI Occidental, Pedro González, expresó sus «más categóricas y contundentes palabras de rechazo a las declaraciones emanadas por un delincuente prófugo de la Justicia», sin tampoco mencionar a persona alguna.

El funcionario, en otro video transmitido por VTV, aseguró que fue un «cobarde y despreciable ser, perteneciente a la extrema derecha fascista», el que «pidió un ataque militar» contra el «sagrado suelo» venezolano y contra «el ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien -agregó- es el presidente constitucional».

Las REDI se pronuncian un día después de que el opositor Leopoldo López, exiliado en España, dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve en la «presión» de Washington la fórmula.

López afirmó que incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Maduro.

En una entrevista con EFE en Madrid, el opositor respaldó el despliegue de EE.UU. y aseguró que, a su juicio, se debería «avanzar a objetivos dentro del territorio nacional».

Este viernes, las REDI también expresaron su «lealtad» a Maduro y su compromiso con la defensa de la soberanía e independencia de la nación, además de que -aseguraron- se mantienen desplegadas en el territorio para neutralizar «cualquier intento de agresión».

Asimismo, lo hicieron los comandantes de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) -que hacen parte de la REDI- de Zulia, Lara, Táchira, Falcón, Trujillo, Mérida, Apure, Guárico, Aragua, Yaracuy, Carabobo y otros estados de Venezuela, y además rechazaron los llamados a invasión en el país.

El comandante de la ZODI de Mérida, Bencir Guerrero, manifestó que los militares no vacilarán en «enfrentar, combatir y neutralizar cualquier amenaza, sea cual sea su tamaño y su naturaleza, venga de donde venga» y exhortó a los organismos multilaterales y a los pueblos del mundo a «oponerse a la militarización de América Latina».EFE

csm-rbc/gad

(video)