Fuerza Armada de Venezuela destruye un campamento de minería ilegal en región amazónica

2 minutos

Caracas, 8 nov (EFE).- Militares venezolanos destruyeron un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), informó este sábado el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

El jefe militar indicó, en una publicación en Instagram, que el campamento fue hallado en el municipio Atabapo, cerca de una comunidad indígena.

Además, dijo que en el lugar fueron decomisados 600 litros de gasolina, cuatro molinos, una motobomba de succión de agua, un eje de molino y un volante de molino.

«Dicho material y equipo que servía de soporte logístico fue incinerado insitu en concordancia con lo establecido en la Ley Penal del Ambiente por violación del ordenamiento jurídico y la seguridad de la defensa nacional», añadió.

Hernández Lárez no precisó si durante el operativo hubo detenidos.

El miércoles, el funcionario informó de la destrucción de otro campamento en el estado Amazonas, donde incautaron 200 litros de gasolina, seis motores de succión de agua, un generador eléctrico, dos caracoles mineros (linternas de cabeza), 50 metros de manguera de alta presión y otros materiales que fueron destruidos.

Según la ONG ambientalista Provita, la Amazonía venezolana -que comprende, además de Amazonas, los estados Bolívar y Delta Amacuro- alberga «gran biodiversidad» y es «rica en recursos naturales, culturales y minerales», donde, además, hay «alrededor de 2,3 millones de personas, incluida la población indígena más grande» del país.EFE

