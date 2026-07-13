Fuerzas de seguridad rusas frustran ataques con drones lanzados desde interior de Rusia

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Moscú, 13 jul (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) se jactó este lunes de haber frustrado ataques con drones que debían haber sido lanzados desde el interior de Rusia contra aeródromos militares en las regiones de Amur, en el Extremo Oriente, y Cheliábinsk, en los Urales.

«Se incautaron 24 drones con módulos de control resistentes a la guerra electrónica, fabricados en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Suecia, armados con explosivos de más de un kilogramo», reza el comunicado citado por TASS.

Además, afirman haber incautado dos estaciones móviles de control terrestre para drones que utilizaban comunicaciones por satélite, móvil, Wi-Fi y radio, «equipadas con dispositivos de autodestrucción que contenían 250 gramos de explosivos cada una».

«Las agencias del FSB recibieron información anticipada sobre el despliegue, por parte de los servicios secretos ucranianos», lo que permitió conocer la operación y detener a varias personas implicadas, explicaron.

Según la investigación de las fuerzas de seguridad rusas, el equipo fue introducido en el país con drones que transportaron los materiales hasta la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, y posteriormente transportados dentro de Rusia en furgones, donde se camuflaron entre electrodomésticos.

En junio de 2025 la inteligencia ucraniana llevó a cabo un ataque coordinado con drones contra cinco bases aéreas militares rusas en las regiones de Irkutsk, Riazán, Ivánovo, Múrmansk y Amur. Los drones fueron lanzados desde el interior del país, ocultos en camiones civiles.EFE

mos/cg