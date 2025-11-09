Fuerzas de seguridad y desplazados comienzan a votar en elecciones parlamentarias de Irak

2 minutos

Bagdad, 9 nov (EFE).- Las fuerzas de seguridad y las personas desplazadas internas comenzaron este domingo a depositar su voto en las denominadas «elecciones especiales» de Irak, que se celebran dos días antes de las generales del próximo día 11, cuando el resto del electorado podrá acudir a las urnas para elegir al nuevo Parlamento iraquí.

Los centros de votación designados para estas elecciones especiales abrieron a las 7.00 hora local (4.00 GMT) y cerrarán a las 18.00 horas (15.00 GMT), de acuerdo con la Comisión Electoral Superior Independiente de Irak.

La portavoz de la Comisión, Jumana al Ghalai, declaró el sábado que 1.313.890 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes tienen derecho a depositar su voto en 890 centros, que cuentan con 4.501 mesas electorales repartidas en las 19 provincias del país.

Además, 26.538 desplazados internos que se encuentran en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país árabe, podrán emitir su voto en 27 centros que contienen 97 mesas electorales, de acuerdo con las autoridades.

Las elecciones al Parlamento de Irak se celebran en dos fases, que consisten en la votación especial y la general, que tendrá lugar el 11 de noviembre y en la que todos los iraquíes mayores de 18 años registrados -más de 21 millones de personas, según la Comisión Electoral Superior Independiente- tienen derecho a depositar su papeleta.

En estas elecciones parlamentarias, las sextas que se celebran desde la caída del exdictador Sadam Husein tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, se presentan 7.744 candidatos, de los cuales 2.250 son mujeres, que compitan por los 329 escaños del Legislativo.

Asimismo, estos comicios están marcados por una gran desafección política y el boicot anunciado de la figura más destacada de la política iraquí, el clérigo chií Muqtada al Sadr, cuya formación fue la más votada en las últimas elecciones parlamentarias de 2021, pero se retiró del Parlamento al ser incapaz de formar gobierno.

Se espera que muchos iraquíes, principalmente los jóvenes, no acudan a las urnas en estos comicios, cuya clave también será la participación, cuyo porcentaje no superó el 43 % en las elecciones de 2021. EFE

