Fuerzas militares del este y oeste de Libia participan en ejercicio militar Flintlock 2026

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Argel, 14 abr (EFE).- El ejercicio militar de operaciones combinadas Flintlock 2026 comenzó este martes en la ciudad libia de Sirte, ciudad fronteriza entre el oeste y el este de Libia, con la inédita participación conjunta de fuerzas de los dos gobiernos del dividido país, informó la agencia de noticias oficial.

El comandante adjunto del Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés) e hijo del mariscal Jalifa Haftar, Sadam Haftar, informó en declaraciones recogidas por la agencia libia que es «la primera vez» que el país magrebí acoge este ejercicio multinacional de operaciones especiales.

Es la primera vez que un evento militar cuenta con la participación conjunta de unidades militares del este -tutelado por el mariscal Jalifa Haftar desde Bengasi- y el oeste -gestionado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli- del país dividido en dos administraciones desde 2014.

El Flintlock 2026, supervisado por el Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), contó además con la participación de fuerzas italianas y otras fuerzas internacionales, lo que refleja, según Haftar, la posición de Libia como «un socio confiable en el apoyo a la seguridad y la paz».

El alto cargo militar expresó su compromiso continuo de construir unas fuerzas armadas nacionales «profesionales» capaces de proteger Libia, un país que desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011 arrastra en una inestabilidad política e institucional y una división administrativa desde 2014.

El pasado sábado, las dos administraciones acordaron un «primer consenso nacional» desde 2014 para unificar el presupuesto, una medida que fue celebrada por los dos gobiernos, así como por la misión de la ONU en Libia, UNSMIL, que consideró esencial el fortalecimiento de una gobernanza económica unificada «para promover la estabilidad».

Massad Boulos, el asesor para Oriente Medio y África del presidente de EE.UU., Donald Trump, alabó el pasado 8 de abril el «continuo progreso de Libia hacia un presupuesto nacional unificado y su importante papel como sede de una de las maniobras Flintlock 26 de AFRICOM».

«Estos son pasos significativos que pueden contribuir a fortalecer la integración económica y militar, la unidad nacional y la cooperación institucional», dijo. EFE

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