Fujimori dice tener la fuerza para gobernar Perú, pero la acusan de liderar pacto mafioso

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Lima, 25 mar (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori, quien encabeza los sondeos de intención de voto hacia las elecciones presidenciales del 12 de abril en Perú, afirmó que «tiene la fuerza» para gobernar y vencer el embate de la criminalidad, pero sus contrincantes la acusaron de liderar un «pacto mafioso» que ha gobernado su país en los últimos años.

Durante la tercera sesión del debate presidencial en Perú, en la que participaron los últimos 12 de los candidatos que faltaban por intervenir, Fujimori dijo que Perú «no aguanta más improvisaciones» y su partido, Fuerza Popular, «es el único que tiene la fuerza, la experiencia y sobretodo el equipo para derrotar a estas lacras».

La candidata de Fuerza Popular aludió en varias ocasiones a las acciones del gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), dijo que este le enseñó en su niñez que «frente al terrorismo nunca se retrocede» y que aprendió que «con decisión política, pero siempre dando la cara, venceremos al terror».

Fujimori también afirmó que retirará a su país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) si es necesario, pero no será para aplicar la pena de muerte, aunque sí volverá a utilizar a los jueces ‘sin rostro’ (encubiertos) que se implementaron durante el gobierno de su padre.

En respuesta, a la heredera política del exmandatario Fujimori le llovieron las críticas por todos los flancos, cuando los demás candidatos le recordaron la corrupción en la administración de su padre y la crisis política, de la que le culpan luego de no haber aceptados sus derrotas en las dos últimas elecciones.

Ronald Atencio, de la alianza izquierdista Venceremos, acusó a Fujimori de ser «una digna representante de las organizaciones criminales» y afirmó que el embate del crimen «tiene su origen en la Constitución fujimontesinista», en alusión a Alberto Fujimori y su otra todopoderoso asesor Vladimiro Montesinos.

Mesías Guevara, del centrista partido Morado, también pidió «rescatar» a Perú, «porque Fujimori nunca más». «Si hoy hay criminalidad es porque ella (Fujimori), sus congresistas y socios del pacto mafioso han hecho las leyes procrimen», enfatizó.

Jorge Nieto, del partido del Buen Gobierno, también afirmó que los criminales tienen «sus socios en una coalición por la impunidad en el gobierno y en las distintas estancias» del Estado, tras lo cual le dijo a Fujimori que ella «gobierna desde el Congreso».

«Este es el resultado de su gobierno, porque usted gobierna desde el Congreso en una coalición que es de puro interés, quieren preservar su impunidad», remarcó.

A su vez, Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), del partido de centroderecha Perú Primero, le recordó la compra de congresistas y medios de comunicación por parte de Montesinos.

Como réplica, Fujimori aseguró que «a través del Congreso se pueden aprobar leyes, pero para poder recuperar la seguridad, se necesita ganar la Presidencia» y que «en los últimos 25 años el fujimorismo no ha gobernado».

Keiko llegó al debate en el primer lugar en intención de voto, con un empate técnico con Rafael López Aliaga, del ultraconservador partido Renovación Popular, al tener alrededor del 12 % de las preferencias, según encuestas.

En esta jornada también intervinieron Enrique Valderrama (Partido Aprista), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Rafael Belaúnde (Libertad Popular), Paul Jaimes (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriótico), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).

Más de 27 millones de peruanos están convocados el 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis persistente, al haber tenido el país ocho mandatarios en una década. EFE

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