FundéuRAE: “plausible de ser hecho”, construcción inadecuada

2 minutos

Madrid, 16 dic (EFE). Para expresar que algo puede recibir una acción, la construcción adecuada es “susceptible de” + infinitivo (“Es susceptible de abreviarse”), no “plausible de” + infinitivo (“Es plausible de abreviarse”), explica la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE.

No obstante, pueden encontrarse frases como estas en algunos medios de comunicación: “Era la primera vez que escuchaba que una guitarra hacía un sonido plausible de ser vocalizado”, “Los cuentos de Nettel se inscriben en ese tiempo que no es plausible de ser capturado” o “El compuesto plausible de ser suministrado no cumple con la función de bloqueo frente al brote local”.

El término “plausible” significa ‘digno o merecedor de aplauso’ y ‘atendible, admisible, recomendable’ y no requiere ninguna preposición: “Su teoría es plausible”. Sin embargo, en ocasiones este adjetivo se emplea de manera inapropiada seguido de la preposición “de” y un infinitivo (“plausible de ser”) con el sentido que le corresponde a “susceptible” (‘que puede recibir o experimentar una determinada acción’). Es posible que la confusión se deba a que “susceptible” sí puede ir seguido de un complemento introducido por “de”: “La ley es susceptible de ser aprobada”.

De esta forma, en los ejemplos iniciales, lo indicado habría sido “Era la primera vez que escuchaba que una guitarra hacía un sonido susceptible de ser vocalizado”, “Los cuentos de Nettel se inscriben en ese tiempo que no es susceptible de ser capturado” y “El compuesto susceptible de ser suministrado no cumple con la función de bloqueo frente al brote local”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

