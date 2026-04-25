Fundación pide concretar acuerdo internacional por acceso a vacunas y tratamientos en Perú

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Lima, 24 abr (EFE).- La Fundación para la Atención Médica del sida (AHF, por sus siglas en inglés) en Perú hizo este viernes un llamamiento a la comunidad internacional a concretar acuerdos que permitan garantizar un acceso justo a vacunas, tratamientos y pruebas en futuras emergencias de salud.

AHF Perú y otras organizaciones de la sociedad civil exhortaron a plasmar un Anexo sólido sobre Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios (PABS), pieza clave del Acuerdo de Pandemia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Anexo PABS representa una oportunidad concreta para transformar la manera en que el mundo comparte información científica y accede a sus beneficios.

Este mecanismo establecerá reglas claras para el intercambio de muestras de patógenos y datos genéticos, asegurando que los avances, como vacunas, diagnósticos y tratamientos, lleguen de manera equitativa a todas las poblaciones. Para AHF Perú, este es un paso esencial hacia un sistema de salud global más solidario, eficiente y preparado.

«Perú sabe, por experiencia propia, lo que significa enfrentar una pandemia en condiciones de desigualdad. Hoy tenemos la oportunidad de contribuir a un acuerdo que garantice que nunca más se repitan esas brechas en el acceso a herramientas que salvan vidas”, afirmó el José Luis Sebastián Mesones, gerente del Programa País de AHF Perú.

Durante la pandemia de covid-19, Perú vivió uno de los escenarios más complejos de la región, con limitaciones en el acceso oportuno a pruebas, vacunas y tratamientos, en gran parte debido a desigualdades globales en la distribución de recursos.

Esta situación reflejó cómo los sistemas actuales pueden dejar atrás a países enteros en momentos críticos. Frente a ello, AHF Perú destaca la importancia de construir un nuevo modelo basado en la cooperación y la corresponsabilidad internacional.

«El Anexo PABS no es solo un instrumento técnico, es una herramienta de justicia global. Permite asegurar que quienes se benefician del uso de recursos compartidos también contribuyan de manera justa, fortaleciendo la capacidad de respuesta de todos los países”, agregó Sebastián Mesones.

Asimismo, AHF Perú subrayó que el contexto actual abre una ventana única para avanzar hacia acuerdos vinculantes que establezcan compromisos claros y sostenibles en el tiempo. La próxima ronda de negociaciones en Ginebra será clave para definir si el mundo logra consolidar un enfoque basado en la equidad o si persisten las brechas que marcaron la respuesta al covid-19. EFE

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