Fundador de gigante inmobiliario chino Evergrande se declara culpable de fraude

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El fundador del atribulado gigante inmobiliario chino Evergrande se declaró culpable de los cargos que enfrenta por fraude y sobornos, informó el martes una corte china.

«Xu Jiayin se declaró culpable y expresó arrepentimiento en el tribunal», señaló un comunicado de la Corte Popular Intermedia de Shenzhen, en la provincia sureña de Cantón.

Xu fue detenido por la policía en 2023. Evergrande dijo entonces que había sido sometido a medidas restrictivas «por sospechas de delitos».

Evergrande fue la principal empresa inmobiliaria de China, fortalecida durante décadas de rápida urbanización y aumento de las condiciones de vida en el país.

Pero se declaró en quiebra en 2021 después de años de lucha por hacer frente a su enorme deuda.

Una audiencia contra Xu se celebró lunes y martes por «apropiación ilegal de depósitos del público, recaudación de fondos fraudulenta, concesión ilegal de préstamos, uso ilegal de fondos, emisión fraudulenta de valores, divulgación ilegal de información relevante, malversación de fondos y corrupción», según el comunicado del tribunal.

El veredicto se dará a conocer posteriormente.

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