Gael García Bernal revive a Kafka en su salto al mundo de los audiolibros

4 minutos

Guadalajara (México), 3 dic (EFE).- El reconocido actor mexicano Gael García Bernal se aventuró al mundo de los audiolibros, al producir y narrar la historia de Gregorio Samsa, protagonista de la clásica novela de Frank Kafka ‘La metamorfosis’, un nuevo y distinto reto al de la actuación y el doblaje.

En entrevista este miércoles con EFE, durante su visita a la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara para presentar este proyecto, el actor dijo que la ficción sonora fue un escenario distinto donde pudo mostrar técnica teatral y vocal, riesgo artístico y mucha libertad y creatividad.

“No hay un viaje consciente de qué es lo que tengo que hacer distinto para una narración o para algo en audio, pero el medio sí te condiciona a ciertas cosas, de ahí nace la creatividad, de ahí nace el juego, de ahí nace esa parte natural de la actuación”, explicó.

García Bernal no sólo prestó su voz, sino que ‘La corriente del golfo’, la productora que fundó junto a su amigo y también actor Diego Luna, se unió a la empresa Audible para crear el audiolibro ‘La metamorfosis’ y la radionovela sobre Hilde Krüger, la historia real de una actriz alemana convertida en espía en el México de la década de los años 40 del siglo XX.

El actor comentó que la obra de Kafka posee una carga de dramaturgia en sí misma que les permitió jugar con los espacios sonoros, especialmente porque todo se narra desde la habitación del personaje principal.

El afamado intérprete tapatío confesó, además, que hasta antes de este proyecto leyó la novela una sola vez en su adolescencia, forzado por un programa escolar que intentaba fomentar los libros clásicos de la literatura. Ahora, a sus 47 años, el texto lo hizo reflexionar acerca del rechazo a la diferencia.

“El eje político (de la novela) está entre la exaltación del otro, del extranjero, de la otredad, de aquel que es distinto a mí y los que justamente están en contra de eso, y eso es una división política fundamental hoy en día, que es desde donde se están argumentando todas las cosas (en el mundo)”, recalcó García Bernal.

Volver a lo primigenio

Producir una radio novela como Hilde Krüger fue para el actor una forma de regresar a esa forma de comunicación tan primitiva como es la voz y la oralidad.

El actor de películas como ‘Amores Perros’ y ‘La mala educación’ se declaró asiduo consumidor de la radio, los podcast periodísticos y series documentales sonoras. De ahí surgió su interés por la historia de la espía cuya producción en audiovisual suponía una inversión grande, pero que logró resolver con la ficción sonora.

“Los seres humanos tenemos unas capacidades para poder leer los rostros y de ahí viene la lectura, o sea, de esa herramienta y la oralidad viene de eso también, es como una mezcla, como un sistema”, explicó.

Es por esta capacidad tan primigenia de codificar y entender gestos que García Bernal consideró que la inteligencia artificial no podrá sustituir a quienes se dedican a la actuación.

“Los actores no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, jamás. Creo que no, porque lo que vemos es detrás de la máscara también. O sea, sabemos que es un juego, que no son las personas quienes son esos personajes, también vemos detrás”, declaró.

La apuesta por producir ficción sonora no es sólo llegar a quienes nunca han entrado a la literatura, sino también para el público que quiere conocer las historias de otra manera, contó el actor y director.

“Las veces que he escuchado de libros sí he logrado conectar con lo que se está contando y han sido libros muy particulares también, o sea, que sean narraciones que puedo seguir, que no necesito voltear la página como para recordar quién era quién”, abundó.

García Bernal cree que existe un público que le interesan este tipo de productos creativos y que deben hacerse con calidad, aunque la desventaja es que la retroalimentación con quienes los consumen no llega de manera tan plausible como en el teatro, la televisión o el cine.

“Lo montamos de esta manera, la verdad es que es como un experimento. Ojalá agarre y funcione, me encantaría. Quizás la desventaja del audio es que es muy difícil saber (si a la gente le gustó o no) o sea, no existen los aplausos (…) pero tampoco los abucheos”, ironizó. EFE

gdl/afs/jrg

