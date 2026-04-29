Gas golpea ingresos de mexicana CFE y cierra el primer trimestre de 2026 con pérdidas

3 minutos

Ciudad de México, 29 abr (EFE).- El incremento del gas natural y combustibles afectaron los ingresos de la estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE), empujándola a registrar una pérdida neta de 402,4 millones de pesos (unos 22,4 millones de dólares) en el primer trimestre de 2026, en medio de una caída de sus ingresos asociada al incremento de los energéticos y en especial del gas natural.

La presión ocurre en un mercado energético volátil, donde el precio del Brent pasó de un promedio de 62,54 dólares por barril en diciembre de 2025 a 103 dólares en marzo de 2026, mientras que el gas natural Henry Hub subió de 4,26 dólares por millón de BTU en diciembre a 7,72 dólares en enero, antes de bajar a 3,04 dólares en marzo y 2,79 dólares en abril.

La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán agravó el entorno desde finales de febrero provocando el cierre casi total del estrecho de Ormuz, por donde se comercia el 20 % del crudo global.

En su reporte trimestral, la CFE informó de ingresos por 159.659 millones de pesos (casi 8.870 millones de dólares), un 3 % inferior en su comparativo interanual.

“Dicho decremento se origina principalmente por la disminución en los ingresos por venta de combustibles a terceros y servicios de transporte de energía, derivado del comportamiento del gas natural que presenta índices negativos”, apuntó la eléctrica mexicana.

Pese al impacto en ingresos, la CFE redujo sus costos totales un 15,9 %, a 126.898 millones de pesos (unos 7.049,9 millones de dólares).

La utilidad operativa de la CFE alcanzó 32.761 millones de pesos (1.820,1 millones de dólares), un alza de 133,3 % interanual y sus beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda, en inglés) llegaron a 55.843 millones de pesos (3.102,4 millones de dólares), con un margen de 35 %, el más alto de los últimos seis años, según la empresa pública.

La pérdida neta, según CFE, también «se vio expuesta a fluctuaciones cambiarias en la valuación de obligaciones en moneda extranjera».

La CFE sostuvo que este resultado no implicó salida de efectivo y representó una mejora de 97,5 % frente a la pérdida del primer trimestre de 2025.

Asimismo, la empresa reportó activos por cerca de 3 billones de pesos (cerca de 166.666 millones de dólares) y una deuda total de 489.203 millones de pesos (unos 27.177 millones de dólares), de los cuales 82.252 millones de pesos (casi 4.569 millones de dólares) corresponden al corto plazo y 406.952 millones de pesos (alrededor de 22.608 millones de dólares) al largo plazo.

De acuerdo con el reporte de la CFE, su apalancamiento bajó de 4,8 veces al cierre de 2025, cuando reportó utilidades de 16.092 millones de pesos (unos 894 millones de dólares), a 4,5 veces en marzo de 2026.

La CFE es la empresa pública del Estado mexicano que controla el 54 % del mercado eléctrico nacional, con una capacidad instalada de 62.713 megavatios (MW), distribuida en 168 centrales y 33 de productores independientes de energía; además que mantiene el monopolio de la transmisión y distribución. EFE

jsm/jmrg/eav