Gaston Browne jura como primer ministro de Antigua y Barbuda para un cuarto mandato

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Castries, 1 may (EFE).- El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, juró su cargo este viernes para un cuarto mandato consecutivo, un día después de haber liderado a su partido a una contundente victoria electoral.

Browne, quien convocó las elecciones casi dos años antes del plazo constitucional, prestó juramento ante el gobernador general Sir Rodney Williams y los demás candidatos victoriosos del gobernante Partido Laborista de Antigua y Barbuda (ABLP, en inglés).

Según la Comisión Electoral, el ABLP obtuvo 15 de los 17 escaños del Parlamento, mientras que los dos restantes fueron correspondieron, uno Partido Progresista Unido (UPP), y otro al Movimiento Popular de Barbuda (BPM).

«Fue una victoria rotunda. El pueblo se expresó con claridad y estamos muy satisfechos con el mandato que se nos otorgó», declaró Browne tras jurar el cargo.

El jefe de Gobierno reconoció que con este mandato tan contundente, al subir 6 escaños desde los últimos comicios, «viene una mayor responsabilidad» con los ciudadanos.

«El hecho de haber recibido un cuarto mandato como primer ministro es, en sí mismo, una experiencia que me llena de humildad y que ha reforzado aún más mi compromiso de luchar con ahínco por el pueblo de Antigua y Barbuda», subrayó.

En su discurso, Browne aseguró que el pueblo de Antigua y Barbuda verá «un crecimiento y desarrollo acelerados», especialmente en obras en carreteras y de abastecimiento de agua para solventar los problemas existentes.

También adelantó que cuando se anuncien los demás miembros del Gobierno, el próximo martes, habrá caras conocidas porque varios de ellos están a cargo de proyectos importantes a los que quiere dar continuidad.

Entre los ministros que citó conservarán sus carteras figuran los de Educación, Daryll S. Matthew, y Asuntos Exteriores, Chet Green; así como su esposa Maria Browne, al frente del Ministerio de Obras Públicas.

Anteriormente, el primer ministro, quien ha recibido mensajes de felicitación de los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), de la que Antigua y Barbuda es parte, hizo un llamado a una política «más civilizada», en alusión a los ataques recibidos desde la oposición.

«Espero que con una victoria tan rotunda se inicie una nueva era. Espero que los políticos de ambos partidos defiendan la verdad, porque, al fin y al cabo, la desinformación y las falsedades están erosionando el tejido de nuestra sociedad y destruyendo nuestro país», subrayó.

Durante la campaña electoral, el líder del UPP, Jamale Pringle, declaró que los habitantes de Antigua y Barbuda han sufrido demasiado tiempo bajo la actual administración.

En las últimas elecciones generales, celebradas el 18 de enero de 2023, el ABLP ganó nueve de los 17 escaños, mientras que los restantes fueron para el UPP y un candidato independiente, por lo que la victoria de ayer refuerza a Browne. EFE

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