Gaston Browne revalida por cuarta vez seguida como primer ministro de Antigua y Barbuda

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Castries, 1 may (EFE).- El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, revalidó por cuarto término seguido tras ganar en las elecciones generales del territorio caribeño y juramentará este viernes como líder del país.

«Nos sentimos humildemente honrados por su apoyo y confianza», sostuvo Browne a sus partidarios en un mensaje publicado en la página oficial de Facebook del Partido Laborista de Antigua y Barbuda (ABLP, en inglés).

«Ahora es el momento de seguir adelante juntos, consolidar nuestros logros y continuar nuestro trabajo en este largo viaje hacia el mejoramiento de nuestra sociedad y elevar el ánimo de nuestra gente. Para cada uno de ustedes: gracias», añadió.

Browne, líder del ABLP, ha sumado 23.818 votos (60,3 %), mientras que su contrincante principal, Jamale Pringle, del Partido Progresista Unido (UPP, en inglés), ha logrado 14.614 (37%).

El ABLP, a su vez, ganó, de manera preliminar, 15 de los 17 escaños del Parlamento a los que optó, mientras que el UPP ganó uno de los 16 asientos que intentó obtener, y el Movimiento Popular de Barbuda (BPM) ganó el escaño de Barbuda.

Browne, de igual manera, agradeció a sus simpatizantes por la confianza que les ha dado como líder de ellos y al ABLP para continuar con el desarrollo socioeconómico de Antigua Barbuda.

«Estamos aquí para servirle a todas las personas de Antigua y Barbuda. La educación, los empleos y las oportunidades de negocios estarán abiertas para todos los que estén preparados para aprovecharlas», destacó.

«Nadie de los que quiera seguir adelante conmigo quedará solo. Y no importa su ideología política, este no es el momento para sentirse rezagado, sino para todos actuar, aumentar su productividad y asegurar que Antigua y Barbuda se convierta en una de las islas más productivas del mundo», enfatizó.

Por su parte, el primer ministro de Bermudas, David Burt, felicitó a Browne por ser este «amigo» del territorio británico de ultramar y aseguró que «trabajará con él al intensificar lazos» con la Comunidad del Caribe (Caricom), del cual ambos países son miembros.

En las últimas elecciones generales, celebradas el 18 de enero de 2023, el ABLP ganó nueve de los 17 escaños, mientras que los restantes fueron para el UPP y un candidato independiente.

Antigua y Barbuda, ubicado al norte de las Antillas Menores, se independizó del Reino Unido en 1981 pero sigue siendo una monarquía constitucional. EFE

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