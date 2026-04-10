Gaza sigue sin ayuda y hay más control militar israelí tras medio año de tregua, según MSF

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Madrid, 10 abr (EFE).- Seis meses después de la entrada en vigor de un alto el fuego «frágil e ineficaz» en Gaza, la realidad en la Franja sigue siendo «catastrófica», con continuos ataques violentos de las fuerzas israelíes, un bloqueo «deliberado» a la entrada de ayuda humanitaria y mayor control militar, denunció este viernes Médicos Sin Fronteras (MSF).

En un comunicado, MSF destacó que «las condiciones de vida de la población palestina siguen siendo extremadamente precarias» medio año después de la tregua que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras más de dos años de ofensiva israelí.

Los datos oficiales reflejan la magnitud de la crisis: desde entonces se han registrado al menos 736 muertos y 2.035 heridos en ataques israelíes, incluidos al menos 180 niños, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.

MSF asegura que sus equipos han respondido cada mes a múltiples incidentes con víctimas masivas, atendiendo al menos a 244 pacientes por heridas causadas por ataques israelíes, entre ellos numerosos niños.

Desde el alto el fuego, los equipos de MSF han realizado más de 40.000 curas a pacientes con heridas por traumatismos violentos, incluidos disparos, explosiones u otros tipos de armas.

“El alto el fuego no ha logrado poner fin al genocidio contra la población palestina en Gaza, y las autoridades israelíes siguen imponiendo condiciones destinadas a destruir las condiciones de vida», afirmó en el comunicado Claire San Filippo, responsable de emergencias de MSF.

Desde el 1 de enero de 2026, «las autoridades israelíes han impedido a MSF introducir cualquier tipo de suministro médico o humanitario en Gaza» y también está bloqueada la mayoría de las evacuaciones médicas de pacientes que necesitan atención especializada fuera de la Franja.

MSF recordó, además, que en Gaza «aproximadamente el 90% de la población ha sido desplazada por la fuerza, a menudo en varias ocasiones, y vive en tiendas de campaña o refugios improvisados».

Por otro lado, la denominada «línea amarilla», frontera imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes al inicio de la tregua, «se desplaza continuamente hacia el oeste, hacia el mar, comprimiendo a cientos de miles de personas en un espacio mínimo y superpoblado», según MSF.

En esa zona se registran «disparos, ataques aéreos y bombardeos diarios por parte de las fuerzas israelíes. Además, buques de guerra israelíes disparan desde el mar hacia el interior, dejando a la población atrapada bajo fuego desde todos los frentes», agregó la ONG. EFE

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