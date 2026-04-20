Georgia arresta a dos miembros de Estado Islámico que planeaban combatir en un tercer país

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Tiflis, 20 abr (EFE).- Los servicios de inteligencia de Georgia detuvieron a dos militantes del grupo terrorista Estado Islámico que se preparaban para viajar a un tercer país para participar en un conflicto armado, según informaron hoy las autoridades locales.

«Los agentes del centro antiterrorista y del departamento de operaciones especiales del Servicio de Seguridad del Estado detuvieron en Batumi a dos ciudadanos, uno extranjero y otro de Georgia», aseveró en rueda de prensa el subjefe de Seguridad del Estado de la nación caucásica, Lasha Magradze.

Ambos fueron detenidos, señaló, en el marco de una operación especial contra el Estado Islámico.

«Estas personas se sumaron a las filas del Estado Islámico, le juraron fidelidad y estaban dispuestas a cumplir cualquier misión, en vistas a lo cual se preparaban para salir de Georgia a otro país y sumarse a los combatientes del Estado Islámico», dijo, sin puntualizar cuál era el destino.

Añadió que según las leyes georgianas, por la participación en una organización terrorista extranjera y la participación en actividades terroristas los detenidos pueden enfrentar condenas de entre 10 y 17 años de prisión.

El año pasado el Servicio de Seguridad de Georgia detuvo a tres ciudadanos georgianos por el mismo motivo.

La principal cantera del Estado Islámico en Georgia son los habitantes del desfiladero de Pankisi, valle georgiano al noreste del país, de mayoría chechena, así como los musulmanes de la región de Adyaria, colindante con Turquía por el sur.

Según estimados de medios y expertos georgianos, al menos 100 ciudadanos georgianos, gran parte de los cuales murió en combate, se han sumado a las filas del Estado Islámico.

Las autoridades georgianas han tomado bajo control especial estas regiones, logrando reducir el número de casos de personas que se suman a esta agrupación terrorista.EFE

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