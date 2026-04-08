Georgia reconstruirá vía férrea construida en el siglo XIX por Gustave Eiffel

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Tiflis, 8 abr (EFE).- Georgia reconstruirá, para atraer el turismo, un tramo de vía férrea de 38 kilómetros construido en el siglo XIX con participación del célebre ingeniero francés Gustave Eiffel, según anunció este miércoles el primer ministro de la nación caucásica, Irakli Kobajidze.

«El Gobierno de Georgia tomó la decisión de rehabilitar totalmente la ruta histórica entre Borjomi y Bakuriani para atraer turismo», aseveró durante una reunión con el Gobierno.

Para la construcción de este tramo ferroviario, que une los dos resorts de invierno y esquí más populares de Georgia, Borjomi y Bakuriani, ubicados a 160 kilómetros de la capital georgiana, y que arrancó en 1897, fue comisionado Eiffel, quien también diseñó un puente que lleva su nombre sobre el río Tsemistskhali.

Según Kobajidze, el tramo de ferrocarril volverá a funcionar a partir de enero de 2027.

El jefe del Gobierno georgiano no puntualizó el coste de la reconstrucción, pero señaló que también será reparado el tren, conocido como ‘kukushka’ (cuclillo) en la época soviética.

El tramo enlaza cinco estaciones y el recorrido dura más de dos horas.

«Esta ruta será tan atractiva como antes», prometió Kobajidze.

La vía férrea, de 900 milímetros de ancho, fue puesta en marcha en 1901, y un año más tarde modernizada con el puente de Eiffel.

Durante la época soviética este tramo entre los aclamados centros turísticos de Borjomi y Bakuriani era muy popular, y el tren fue apodado ‘kukushka’ en honor al sonido que emitía, parecido al canto de un cuco.

Tras la desintegración de la Unión Soviética este tramo entró prácticamente en desuso. EFE

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