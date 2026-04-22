Georgia se niega a «cambiar de rumbo» por exigencias de la Unión Europea

1 minuto

Tiflis, 22 abr (EFE).- Las autoridades georgianas se negaron hoy a «cambiar de rumbo» a pesar de las exigencias de la Unión Europea para que revierta su retroceso democrático, manifestadas ayer por su alta representante de Exteriores, Kaja Kallas.

«Georgia no tiene nada que cambiar. Su Gobierno fue elegido por el pueblo y defiende los intereses del país», dijo la ministra de Exteriores georgiana, Maka Bochorishvili.

La diplomática agregó que Tiflis nunca se ha negado al diálogo con la UE, mientras el Gobierno del país caucásico «hace todo lo posible para mantener la paz, la estabilidad y el desarrollo económico» de Georgia.

«No está claro qué es lo que no le gusta a Kaja Kallas de ese rumbo ni por qué resulta inaceptable para la Unión Europea», aseveró.

Kallas dijo ayer tras una reunión de ministros de Exteriores de la UE que «Georgia no muestra señales de revertir su retroceso democrático».

«El mensaje explícito de los ministros es que Georgia necesita cambiar de rumbo. Y, por supuesto, su participación en el diálogo sobre derechos humanos sería una señal de que realmente desean cambiar de rumbo», señaló la jefa de la diplomacia europea.EFE

mv-mos