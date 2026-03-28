Gessime Yassine, el cachorro que aspira a reinar a ‘Los Leones del Atlas’

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Pedro Martín López

Madrid, 28 mar (EFE).- Era un duelo entre dos equipos en crecimiento. Ecuador, un equipo físico y con aires renovados, y Marruecos, en el debut de Mohamed Ouahbi al frente del banquillo, después de ser recientemente proclamada campeona de África.

En un empate 1-1 algo decepcionante de los africanos, hubo un jugador que atrajo varias miradas en el Metropolitano. Cada vez que el extremo diestro Gessime Yassine tocaba la pelota, la afición marroquí presente en el Metropolitano arrancaba un murmullo.

El joven de 20 años fue uno de los grandes protagonistas del triunfo del equipo en el Mundial sub-20, con Ouahbi como entrenador. Desde ahí su impacto creció como la espuma y en enero su carrera cambió al fichar por el Estrasburgo francés.

Como su entrenador, Yassine también se estrenó ayer con la absoluta. Aunque su actuación en la capital española ante Ecuador no será recordada, ya que apenas contó con minutos y oportunidades de demostrar su calidad con el balón, los aficionados de ‘Los Leones del Atlas’ sabían que el joven cachorro será una de las piezas clave para las aspiraciones del país en el futuro.

Con la salida de Walid Regragui y la llegada de Ouahbi también se espera que la selección incorpore poco a poco a estas promesas, que ya demostraron de sobra su talento hace sólo unos meses en la cita sub-20.

El histórico cuarto puesto en la Copa del Mundo de Catar 2022 hace soñar a Marruecos con la posibilidad de mejorar y subir al podio del torneo. En partidos tan planos como el de anoche en el Metropolitano, con más minutos y confianza, el adolescente Yassine puede ser una de las cartas sorpresa de los africanos en el torneo de este verano.

Hay motivos para pensar que el runrún de las gradas del Metropolitano está justificado. Hay un gran proyecto de jugador y su irrupción podría llevarle a jugar el Mundial con ‘Los Leones del Atlas’ sólo unos meses después de destacar ante los mejores jóvenes del mundo. EFE

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