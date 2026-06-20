Ghana pide acciones concretas para obtener reparaciones por la esclavitud

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Ghana acogió este jueves una conferencia internacional para plasmar en acciones concretas el creciente apoyo político a las reparaciones por la esclavitud.

En marzo, las Naciones Unidas adoptaron una resolución histórica que reconoció que el comercio transatlántico de esclavos fue «el crimen más grave contra la humanidad».

Al intervenir por videoconferencia durante la reunión, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistió en que la historia no puede «reducirse a una simple lógica contable».

A su vez, el presidente ghanés, John Mahama, anunció la creación de tres grupos de trabajo especiales encargados de estudiar las formas concretas de aplicar la justicia en materia de reparaciones.

Uno de esos grupos estará encabezado por jefes de Estado, otro estará compuesto por expertos encargados de examinar la restitución y otro estará dedicado a trabajar en los aspectos jurídicos de las reparaciones.

«La cuestión que se nos plantea no es si la historia puede cambiarse, sino si tenemos el valor de afrontarla con honestidad y la determinación de transformar este reconocimiento en acciones concretas», dijo.

Desde la adopción de la resolución en marzo, la campaña por la justicia reparadora ha ganado «un impulso sin precedentes», indicó el ministro.

Aunque no es vinculante, la resolución -impulsada por el presidente Mahama- va más allá del simple reconocimiento y pide a las naciones involucradas en el comercio de esclavos que participen en la justicia restaurativa.

La adopción de la resolución de la ONU marcó el respaldo más fuerte hasta la fecha por parte de la comunidad internacional a la cuestión de las reparaciones, con el apoyo de 123 Estados miembros de la ONU.

Entre los participantes del evento de tres días se encuentran los dirigentes de Barbados, Sierra Leona, Senegal, Namibia y Liberia, así como el ganador del Premio Nobel de Literatura de Nigeria y activista de derechos humanos, Wole Soyinka.

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