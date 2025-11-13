Gigantes y Leones dividen victorias en doble jornada en el campeonato dominicano

Santo Domingo, 12 nov (EFE).- Los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido dividieron a una victoria por bando en los dos partidos que escenificaron este miércoles en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, en la continuación del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la Repúblic Dominicana (Lidom).

GIGANTES 2-1 LEONES

En un partido que fue suspendido el pasado 29 de octubre, debido a problemas eléctricos en el estadio Julián Javier y que fue completado este miércoles, el derecho Wily Peralta tuvo una dominante presentación y Leury García remolcó la carrera de la diferencia para que los Gigantes derrotaran a los Leones.

Peralta (1-0), quien el pasado 29 de octubre había lanzado cuatro entradas de una carrera, recorrió tres entradas sin anotaciones este miércoles, para concluir con una actuación de siete episodios de una carrera por error de su defensa y ponchó a cuatro bateadores.

García remolcó a Carlos Jorge para tomar la ventaja, en el partido que Carlos Franco había empatado previamente con un sencillo remolcador al jardín central.

El estadounidense Chris Ellis (1) tiró un episodio en blanco, con un ponche, para acreditarse el salvamento por los Gigantes.

Franchy Cordero empujó a Junior Lake con la única anotación de los Leones en el encuentro.

El panameño Kenny Hernández (0-1) tiró un capítulo de una anotación y perdió el juego por los escarlatas.

GIGANTES 3-5 LEONES

El estadounidense Grant Gavin (2-1) lanzó cinco entradas sin permitir anotaciones y recetó cinco ponches y Franchy Cordero disparó un cuadrangular de tres carreras para que los Leones obtuvieran la victoria y dividieran a un triunfo por bando en los dos partidos que jugaron este miércoles con los Gigantes.

Héctor Rodriguez, con una anotada y una remolcada, José Marmolejos, con una impulsada, y Jorge Mateo, Erik González y el colombiano Gio Urshela, con una anotada cada uno, redondearon el ataque de los Leones (8-10), quienes aún se mantienen en el cuarto lugar en la tabla de posiciones de la Lidom.

Stephen Nogosek (1) agregó 1.1 entradas sin que le pisaran la goma y logró el salvamento por los rojos.

Leury García produjo dos carreras y el norteamericano Joe Holton anotó en dos ocasiones por los Gigantes (6-10), quienes siguen últimos entre los seis equipos que participan en el torneo.

El estadounidense Jake Faria (0-2) fue tocado con cuatro carreras en cuatro entradas, en las que ponchó a siete, fue el lanzador derrotado por los Gigantes.

ESTRELLAS 3-5 ÁGUILAS

Adael Amador fletó un vuelacercas de dos anotaciones y Raynel Delgado arribó dos veces a la registradora para que comandar la ofensiva de las Águilas Cibaeñas en su triunfo durante su visita a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís (este).

Ezequiel Durán y Alberto Reyes remolcaron una carrera cada uno, en tanto que, Steward Berroa y Ángel Genao contribuyeron con anotadas al éxito de las Águilas (13-3), quienes siguen volando por todo lo alto en el campeonato local.

Raul Brito (1-0) no permitió que le anotaran en 1.1 capítulos lanzados.

Junior Pérez remolcó dos carreras y Robinson Canó anotó una vuelta para destacarse por las Estrellas (9-11), quienes tuvieron como pícher derrotado al relevista Carlos Belén (0-1), a quien le anotaron en una oportunidad en dos tercios lanzados.

Para este jueves, Gigantes y Toros se enfrentan en La Romana (este), los Leones viajan a Santiago (norte) a jugar con las Águilas y los Tigres reciben a las Estrellas en Santo Domingo. EFE

