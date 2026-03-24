Gino Paoli, adiós al autor del mítico tema ‘Sapore di sale’

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Madrid, 24 mar (EFE).- Gino Paoli, mítico cantautor que revolucionó la música italiana y uno de los más famosos internacionalmente por canciones como ‘Sapore di sale’ o ‘Senza fine’, ha fallecido este martes en Génova a los 91 años.

Más allá de su faceta como cantante, también desarrolló una carrera política y fue diputado del Partido Comunista italiano desde 1987 hasta 1992.

Aunque nació el 23 de septiembre de 1934 en la localidad de Moncalfone, en el noreste de Italia, al poco de nacer, su familia se mudó a Génova, donde Paoli pasó toda su infancia. Y siempre se le consideró genovés.

Durante su juventud se formó y se dedicó a ser pintor, pero a finales de los años cincuenta dejó los pinceles para dedicarse a la música.

En julio de 1959 sacó sus primeros temas, como ‘La tua mano’, ‘Chiude’ o ‘Senza parole’.

Al año siguiente publicó la canción ‘La gatta’, dedicada a su gata, una siamés llamada Ciacola. Ese mismo año compuso ‘Il cielo in una stanza’, que se popularizó con la interpretación de otro mito de la canción italiana, Mina.

En 1963 alcanzó la fama con su canción más conocida, ‘Sapore di sale’, pero a pesar del éxito Paoli no estaba bien y trató de suicidarse pegándose un tiro en el pecho.

Sobrevivió gracias a que la bala se paró en el pericardio, donde la tuvo toda su vida, y provocaba que los detectores de metales siempre sonaran cuando pasaba, según contaba en las entrevistas.

En apenas unas semanas, Paoli volvió a subirse a los escenarios, aunque sus desamores, infidelidades y sus problemas de adicción a las drogas y alcohol hicieron que se retirase de la escena mediática en 1968, aunque continuó trabajando como cazatalentos para la discográfica Ricordi y dedicándose a diferentes negocios.

Regresaría a los escenarios, aunque no volvió a lograr el éxito de sus primeras canciones.

Admirador del español Joan Manuel Serrat, incluyó en su repertorio el tema ‘Mediterráneo’ y le apoyó cuando actuaba en Italia. Cantaron juntos en la televisión italiana temas como ‘La mujer que yo quiero’.

El cantautor decidió dar un salto a la política en 1987, presentándose a las elecciones generales italianas del 15 de junio como independiente.

Fue elegido por las listas del Partido Comunista y pese a que él quería trabajar en la Comisión de Cultura, pasó a formar parte de la Comisión de Transporte, Correos y Telecomunicaciones.

Su vida amorosa fue agitada y muchos de sus temas están dedicados a diferentes mujeres como ‘Il cielo una stanza’, inspirada en una prostituta que conoció en su adolescencia.

A su primera mujer, Anna Fabbri, le fue infiel en 1960 con Ornella Vanoni, otra de las grandes damas de la música italiana, que le inspiró uno de sus mejores temas, ‘Senza fine’.

Al año siguiente conoció a la actriz Stefania Sandrelli, cuando ésta tenía 15 años y aún no había comenzado su carrera en el mundo de la interpretación. Le dedicó su ‘Sapore di sale’.

En 1964, Paoli tuvo a su primer hijo, Giovanni, con su esposa Fabbri, y tres meses más tarde nació Amanda, su hija con Sandrelli.

Se casó en 1991 con Paola Penzo, con quien tuvo tres hijos más: Nicolò (1980), Tommaso (1992) y Francesco (2000).

A sus casi noventa años, en 2023 publicó su libro autobiográfico, ‘Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni’.

En 2025, el artista, que había perdido a su hijo Giovanni a causa de un infarto, dijo en una entrevista al Corriere della Sera que no superaba ese dolor.

Y sobre la muerte señaló: «Tengo dos teorías. A veces pienso que me encontraré solo, en la oscuridad, en medio de la nada, como un tonto. Otras veces pienso que el más allá es un lugar maravilloso, lleno de luz y música, donde todos nos reencontraremos». EFE

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