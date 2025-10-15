Gioconda Belli y Alfonso Nassif, entre los candidatos del Premio de Poesía García Lorca

2 minutos

Granada, 15 oct (EFE).- Cerca de 40 autores, la mayoría españoles e hispanoamericanos, optan al XXII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca, que se falla este jueves, como la nicaragüense Gioconda Belli, el argentino Alfonso Nassif y la venezolana Iris Tocuyo Llovera.

Entre las 37 candidaturas presentadas de 15 países, figuran once poetas españoles, entre ellos Antonio Carvajal, Álvaro Salvador Jofre y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, informó hoy el Ayuntamiento de Granada (sur español).

Además, cinco candidatos son argentinos, Colombia presenta cuatro, hay tres mexicanos y Cuba, Bolivia y Chile concurren con dos.

De todos ellos, diez son mujeres, como las españolas Olvido García Valdés y Ana Rossetti. También las argentinas María Negroni y Diana Bellessi; Amparo Osorio y Piedad Bonnett Vélez, ambas de Colombia; y Marta de Arévalo, de Uruguay.

La lista de poetas españoles incluye a Antonio Gamoneda, Benjamín Prado, Jenaro Talens, Santiago Montobbio, Felipe Benítez Reyes y Manuel Ruiz Amezcua.

También destacan las candidaturas del mexicano Homero Aridjis, a los que se unen los argentinos Jorge Boccanera y Daniel Samoilovich.

Las propuestas de candidatos proceden de la Real Academia Española, así como de las academias nacionales de la lengua y otras instituciones que, por su naturaleza, estén relacionadas con el español o a las que pertenezcan los miembros del jurado.

El jurado está compuesto por representantes de la Fundación Federico García Lorca, la Universidad de Granada, la Casa de América, la Asociación Internacional de Hispanista, la Academia de las Buenas Letras, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Cervantes y críticos literarios de medios de comunicación nacionales.

El premio consiste, según las bases de la convocatoria, en un diploma y obra artística conmemorativa, una dotación económica de 20.000 euros, la edición de una antología poética del galardonado y la celebración de unas jornadas literarias sobre su obra. EFE

