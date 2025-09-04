Gloria Trevi reflexiona sobre su carrera: «Mi mayor reto ha sido hacer lo que predico»

Yeny García

Washington, 4 sep (EFE).- En sus más de tres décadas de carrera, Gloria Trevi se ha esforzado por estar a la altura de su arte, aunque no siempre ha sido fácil. Uno de los mayores desafíos para la intrépida ‘Reina del Pop Mexicano’ ha sido predicar con el ejemplo y demostrar a su público que hay esperanza tras un revés.

«Yo creo que mi mayor reto ha sido hacer lo que predico, o sea, que si me caigo, me levanto. Porque hay veces que me caigo, o que me tiran, y que siento que me faltan fuerzas», aseguró la artista en entrevista exclusiva con EFE en Washington, a donde viajó para recibir este jueves el prestigioso premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025.

Al reflexionar sobre su recorrido – no exento de polémica- y cómo ha tomado de su experiencia personal para crear temas icónicos convertidos en himnos, Trevi hace un guiño a una de sus piezas más cantadas.

«Sé que todos me miran y que no los puedo defraudar y que me tengo que levantar. Si no por mí, por ellos», reflexionó, emocionada hasta las lágrimas, sobre su compromiso como artista e impulsora de causas sociales en su natal México.

Un reconocimiento a toda la comunidad hispana

El galardón otorgado por la Fundación Herencia Hispana (HHF, en inglés) en Estados Unidos honra una trayectoria que ha roto barreras más allá de la música. Para Trevi, es un reconocimiento para «toda la comunidad hispana».

«Es un premio a todo el bien que hacen en cualquier lugar donde se encuentren, sea en nuestros propios países o sea lejos de nuestras casas, porque los latinos llevamos la familia, llevamos las tradiciones, llevamos el trabajo y la frente en alto a cualquier lugar a donde vayamos», advirtió.

Considerada como unas de las artistas más influyentes de la escena latina, la autora de ‘Todos me miran’ y ‘Pelo suelto’ ha vendido más de 30 millones de álbumes. Fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores de Música Latina en 2018, la única mujer en recibir el honor ese año.

Su más reciente álbum, ‘El vuelo’ (2025), acumula más de 20 millones de reproducciones solo en Spotify.

También se ha convertido en una activista en defensa de las víctimas de la violencia doméstica, la comunidad LGTBIQ+ y a los niños sin hogar en México y EE.UU. a través de su fundación Ana Dalai, creada en 2005.

«Los latinos son arte»

Mientras en EE.UU. y otros países parece crecer el sentimiento antiinmigrante, la comunidad hispana sigue siendo una de las más golpeadas. Según la cantante mexicana, «precisamente en estos momentos históricos, este tipo de reconocimientos son importantes para toda la gente trabajadora, para toda la gente que sueña, para todos los latinos».

«Ahorita es el momento en el que podemos demostrar que somos fuente de trabajo, que somos arte, que somos cosas bonitas, cosas buenas, que somos estrellas, -pero estrellas en el sentido más mágico de la palabra-, que somos personas que queremos aportar cosas buenas para el mundo entero», agregó.

«Me siento muy agradecida y con una responsabilidad muy grande de representarles», dijo sobre el premio Leyenda, entregado en una gala en la que también serán honrados Rauw Alejandro, Cheech Marín, Rosie Perez, la empresaria Julissa Prado y el periodista Félix Contreras.

«Muchísimos sueños» por cumplir

En 2024, Trevi celebró treinta años en la música con ‘Mi Soundtrack World Tour’, agotando entradas en EE.UU., Latinoamérica y España y batiendo récords de funciones en México.

Sin embargo, esto no significa que la audaz artista se tome la vida con más calma. «A mí muchas veces me dicen, ¿qué te falta hacer? Y digo, todo. O sea, me faltaba por ejemplo venir aquí, recibir este honor tan grande», aseguró.

«Me faltan muchos escenarios por pisar, muchos idiomas por cantar, muchas canciones por escribir. Me falta todo. O sea, viajes, familia, nietos un día», sonrió. «Siento que todavía me faltan muchísimos sueños». EFE

