GM aumentará la producción en EE.UU. de sus camionetas ‘pick-up’ más pesadas

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Washington, 30 mar (EFE).- General Motors (GM) aumentará su producción de camionetas ‘pick-up’ en Estados Unidos, con la operación de la planta de montaje de Flint, en el estado de Michigan, un día más para responder «a la fuerte demanda», afirmó este lunes el fabricante de automóviles.

La planta de Flint, donde trabajan unas 4.200 personas, produce las versiones más grandes de las camionetas ‘pick-up’ Chevrolet Silverado HD y GMC Sierra HD.

GM explicó que Flint operará a partir de junio seis días a la semana, en vez de los cinco actuales, con tres turnos de trabajo, y que no planea aumentar su plantilla, por lo que el día adicional será cubierto con horas extra de los trabajadores actuales.

En la actualidad, Flint produce unas 1.100 unidades al día de ambos modelos.

La decisión se produjo después de que las ventas del Chevrolet Silverado y del GMC Sierra aumentasen el año pasado de forma significativa.

Pero también en un momento en el que la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán provocó una fuerte subida del precio del petróleo, lo que, según los analistas, recortará las ventas de vehículos en el país hasta un 6,5 % en el primer trimestre del año.

GM también produce el Chevrolet Silverado HD en la planta que tiene en la localidad canadiense de Oshawa. La compañía dijo que mantendrá la producción en la planta canadiense.

Según las cifras de la compañía, en 2025 las ventas del Silverado aumentaron un 12 %, hasta unas 206.000 unidades, mientras que las del Sierra subieron un 9 %, hasta cerca de 120.000 unidades. Estos dos vehículos son de los más rentables por unidad de GM.

Flint es la planta de montaje en operación más antigua de General Motors en EE.UU., desde 1947, y donde se produjo por primera el deportivo Chevrolet Corvette. EFE

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