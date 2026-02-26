Gobernador de Bélgorod denuncia «cierto enfado hacia autoridades» por parte de residentes

Moscú, 26 feb (EFE).- El gobernador de la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, se quejó este jueves de percibir «cierto enfado hacia las autoridades» por parte de los lugareños, después de llegar tarde al trabajo porque un residente no quiso llevarle en su coche.

«Me presenté y le pedí que me llevara al paso a nivel, que creo que estaba a unos 600 o 700 metros. (…) El vecino se negó a llevarme. (…) Francamente, sentí cierto enfado hacia las autoridades», escribió el gobernador, Viacheslav Gladkov, en su canal de Telegram.

El gobernador de una de las regiones más castigadas por los diarios ataques de drones ucranianos denunció el incidente al llegar tarde a su oficina tras una avería de tren, por la que pidió a un residente que se encontraba cerca que le llevara en su vehículo personal.

El funcionario, uno de los más transparentes en relación con los ataques que sufre su territorio, lamentó que hubiese ciudadanos que no apreciaran su administración y prometió investigar «qué es lo que no se ha hecho» en medio de la compleja situación que vive esa región.

Debido a los ataques ucranianos los habitantes de la capital regional sufren cortes de luz, agua y calefacción en diversas ocasiones, la última este jueves.

El martes las autoridades regionales informaron de un muerto debido al ataque de un dron ucraniano. EFE

