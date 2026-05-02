Gobernador de Sinaloa acusado por EEUU deja temporalmente el cargo

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Ciudad de México, 2 may (EFE).- El Congreso del estado mexicano de Sinaloa aprobó este sábado por unanimidad la solicitud de licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya, en medio de una investigación en su contra por las acusaciones de EE.UU. y de otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas.

La decisión se produce en un contexto de tensión política, luego de que Rocha Moya anunciara el viernes que solicitaría licencia temporal para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), tras las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos que lo vinculan, junto con otros funcionarios, con presuntos nexos con el narcotráfico.

Al igual que Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EE.UU., solicitó licencia provisional.

Sinaloa atraviesa un periodo de violencia que se ha prolongado por más de un año y medio, lo que añade presión al proceso de designación del gobierno interino. EFE

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