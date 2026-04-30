Gobernador de Sinaloa dice que Sheinbaum le apoya ante acusación de EE.UU de narcotráfico

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Ciudad de México, 29 abr (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, aseguró este miércoles que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le apoya después de que la justicia estadounidense le acusase de estar relacionado con el Cartel de Sinaloa y de formar parte de una conspiración para permitir el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

«Sí, claro», respondió a preguntas de los periodistas sobre si la mandataria le apoya tras las acusaciones de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, al tiempo que informó que habló con ella sobre el tema después de que se hiciera público.

En su primera declaración pública desde que estallaron estas acusaciones, Rocha se declaró «tranquilo» y dijo estar «trabajando» por Sinaloa, por lo que, añadió, «no pasará nada».

«Todo debe encauzarse (…) No tengo más que decir», afirmó Rocha, quien subrayó que se quedará al frente del Gobierno estatal pese a las acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

El funcionario explicó que se enteró por el comunicado oficial de Estados Unidos y que, por el momento, no ha recibido ninguna comunicación «oficial», en medio de los rumores que apuntan a que Washington podría haberle retirado la visa.

A la ciudadanía les pidió que «estén tranquilos» porque va a seguir «trabajando» por Sinaloa y tratando de resolver «nuestros problemas comunes».

«Voy a tener mi agenda normal», insistió.

Estas declaraciones del funcionario se produce después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. informara de una acusación formal contra Rocha y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los vincula, en particular, con la facción de Los Chapitos.

Los implicados supuestamente habrían protegido operaciones del cartel, facilitado información sensible y permitido el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez, así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y el comandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

Anteriormente, a través de sus redes sociales, el gobernador negó «categóricamente» estas acusaciones y aseguró que «carecen de fundamento», al tiempo que las calificó de «calumnia» y «ataque» contra el movimiento político que encabeza Sheinbaum. EFE

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