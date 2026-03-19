Gobernadora del Banco de México alerta de rezagos en igualdad de género en la banca

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Cancún (México), 18 mar (EFE).- La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, afirmó este miércoles que, aunque el sistema financiero avanza “por el camino correcto” hacia la construcción de instituciones “más representativas, justas y eficientes”, la equidad de género es “una reivindicación histórica” en la que aún queda mucho por avanzar en el país norteamericano.

Durante su participación en el panel ‘Mujeres a destacar en la banca: Trayectorias que dejan huella’, de la 89 Convención Bancaria, que se celebra en Cancún (sureste de México), Rodríguez Ceja sostuvo que pese a que la incorporación femenina a la economía se ha ampliado en las últimas décadas, con frecuencia ocurre en condiciones desventajosas, con menor remuneración y reconocimiento.

“No se trata solo de una brecha, es un despojo silencioso de talento y de tiempo de vida que la economía no está considerando en sus balances y que como sociedad no podemos darnos el lujo de normalizar”, enfatizó Rodríguez Ceja, la primera mujer en dirigir el banco central de México.

La gobernadora de Banxico añadió que una participación más equitativa de las mujeres en la economía no solo es una obligación moral, sino una acción que beneficia a las familias y al bienestar social, y remarcó que el sector financiero es uno de los ámbitos donde urge incrementar esa presencia.

En este sentido, indicó que, según el Gender Balance Index, las mujeres ocupan apenas el 30 % de los puestos de liderazgo en banca comercial, fondos de pensión y fondos soberanos, y agregó que menos del 20 % de los bancos centrales del mundo son encabezados por mujeres.

Rodríguez Ceja señaló, además, que en México persiste un “pendiente histórico” en la incorporación cabal de las mujeres y llamó a fortalecer procesos de contratación, remuneración y ascenso libres de sesgos, ampliar esquemas flexibles de trabajo y apoyos de cuidado, y erradicar la violencia, discriminación y acoso.

Por su parte, la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, afirmó que “el sistema financiero no se construye únicamente con capital, regulación o tecnología, también se construye con talento”, y advirtió que, si este no se incorpora plenamente, la economía opera por debajo de su potencial.

Expuso que las mujeres representan el 53 % del personal de la banca múltiple, pero solo alrededor del 28 % en la alta dirección; mientras que, fuera del sector financiero, concentran cerca del 41 % de las plantillas laborales, pero apenas llegan al 3 % en direcciones generales.

“Esto tiene implicaciones que van más allá de la igualdad laboral”, dijo, porque las decisiones internas influyen en quién accede al crédito y qué productos se diseñan.

La Convención Bancaria, el principal foro económico de México, contará con la intervención de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau. EFE

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