Gobierno colombiano recibe denuncias de presunto acoso sexual en canal de televisión RCN

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Bogotá, 8 abr (EFE).- El Ministerio de Trabajo colombiano recibió este miércoles denuncias anónimas de presunto acoso sexual en el canal de televisión RCN durante una inspección a ese medio, tras las denuncias por este tipo de hechos que sacuden a la prensa desde hace varias semanas, informó esa cartera.

«Estas inspecciones, con enfoque diferencial y de género, buscan no solo sancionar posibles irregularidades, sino también transformar las condiciones laborales y fortalecer entornos de trabajo libres de violencia y discriminación», expresó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, citada en un comunicado de esa entidad.

Esta es la tercera inspección realizada por el Ministerio tras las hechas en los últimos días al sistema de medios públicos RTVC y a Caracol Televisión, donde dos presentadores de ese medio de comunicación fueron denunciados por acoso sexual y retirados de sus cargos.

Hallazgos del Ministerio

En su inspección a RCN, el Ministerio de Trabajo hizo hallazgos relacionados con posibles falencias en las rutas de atención de acoso sexual.

En ese sentido, la entidad recibió «varias denuncias, de manera anónima, de presunto acoso sexual y laboral»; casos «de personal técnico con salario mínimo que laboran jornadas superiores a las legales sin pago de horas extras», y «reglamento interno de trabajo desactualizado».

También encontró «que las políticas, protocolos y rutas frente al acoso laboral y sexual no tienen una ruta clara y efectiva para la atención de denuncias relacionadas con el acoso sexual».

Denuncias en la prensa colombiana

La visita del Ministerio a RCN se produjo en el contexto de denuncias de presunto acoso sexual en medios de comunicación en Colombia, que ha provocado reacciones institucionales y del gremio periodístico, un movimiento conocido como el #MeTooColombiano.

Caracol Televisión anunció el pasado 24 de marzo la salida del presentador Jorge Alfredo Vargas por mutuo acuerdo y el despido del periodista deportivo Ricardo Orrego, luego de denuncias en contra de ambos.

Asimismo, la Fiscalía General abrió una «iniciativa investigativa» y habilitó un canal para recibir denuncias, mientras que el Ministerio de Trabajo inició inspecciones en medios para verificar condiciones laborales y prevenir violencias basadas en género.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que el acoso sexual en el país tiene un carácter estructural y que seis de cada diez mujeres periodistas han sido víctimas.

En paralelo, la ola de denuncias ha impulsado iniciativas como #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, que buscan visibilizar casos de acoso y crear redes de apoyo, y que han motivado a más mujeres a divulgar sus testimonios en distintos ámbitos. EFE

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