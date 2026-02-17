Gobierno colombiano y Clan del Golfo dan por superada suspensión provisional de diálogos

3 minutos

Bogotá, 17 feb (EFE).- Los diálogos de paz del Gobierno colombiano con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, avanzan según los compromisos adquiridos, luego de que ese grupo armado ilegal anunciara a comienzos de mes la suspensión provisional de los contactos, informaron este martes las partes.

La continuación de los diálogos fue anunciada en un comunicado conjunto del Grupo de Trabajo para esta negociación sociojurídica del Gobierno con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como se hace llamar el Clan del Golfo.

Las partes se reunieron en Bogotá el 9 de febrero por invitación del Grupo de Países Mediadores, integrado por Catar, España, Noruega y Suiza, con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y la Conferencia Episcopal colombiana.

«La sesión se desarrolló en un ambiente constructivo. El proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos», señala el comunicado.

Las partes agregaron que con esta reunión se dio «por superada la situación de suspensión de la conversación que se había anunciado por el Estado Mayor Conjunto del EGC en días previos».

El pasado 4 de febrero, el Clan del Golfo anunció la suspensión provisional de los diálogos luego de que el Gobierno supuestamente entregara a Estados Unidos los nombres de varios jefes del narcotráfico considerados objetivos de alto valor, entre ellos el de su máximo jefe, Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo.

La entrega de esos nombres al parecer se hizo durante la reunión en la Casa Blanca entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, lo que molestó al Clan del Golfo que dijo que, «de confirmarse esta información, se estaría atentando contra la buena fe y los compromisos asumidos en la mesa de diálogo».

Al día siguiente, la Consejería Comisionada de Paz del Gobierno aseguró que la mesa de negociación con el Clan del Golfo se encuentra en «estado avanzado», a pesar de ese traspiés.

«En la sesión se han acordado los compromisos que permitirán avanzar decididamente en el proceso de paz en beneficio de las comunidades y del país», agregó el comunicado de este martes.

El Gobierno de Petro inició en septiembre pasado en Doha conversaciones con el Clan del Golfo, con el acompañamiento y apoyo internacional del Grupo de Países Mediadores.

No se trata de un proceso de paz clásico, sino de un diálogo sociojurídico orientado al sometimiento a la Justicia y al desmantelamiento de las economías ilegales del grupo, en el marco de la política de ‘paz total’ del Ejecutivo. EFE

