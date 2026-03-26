Gobierno de Argentina declara grupo terrorista al Cartel de Jalisco Nueva Generación

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Buenos Aires, 26 mar (EFE).- El Gobierno de Argentina declaró al mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como grupo terrorista, según un comunicado publicado este jueves por la oficina del presidente Javier Milei.

«La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha declarado al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CING) como organización terrorista», se afirmó en el comunicado.

El Gobierno argentino dispuso la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia, «en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento», según afirmaron.

La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

Además, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado a ese cartel como organización terrorista.

El Cartel Jalisco Nueva Generación es un grupo mexicano del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas y armas.

La organización criminal fue creada como un brazo armado del Cartel de Sinaloa bajo el nombre de Los Mata Zetas y surgió a raíz de las divisiones entre diversas estructuras de tráfico de drogas tras la muerte en 2010 de Ignacio Coronel, alias Nacho Coronel, uno de los líderes del poderoso Cartel de Sinaloa (CDS).

El fundador y líder de la organización, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, murió el pasado 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco.

El narcotraficante fue uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. EFE

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