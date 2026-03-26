Gobierno de Ecuador confirma realización de Feria del Libro pese a cancelación municipal

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Quito, 26 mar (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este jueves que sí se realizará la Feria Internacional del Libro de Quito, pese a que el Municipio señaló el miércoles que la cancelaba debido a la reciente aprobación de una ley que reforma el esquema de gasto de gobiernos locales, impulsada por el presidente, Daniel Noboa.

«Quito tendrá su Feria Internacional del Libro gracias al impulso del Gobierno Nacional y la Cámara Ecuatoriana del Libro», aseguró el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura en un comunicado, en el que señaló que el evento es «un espacio clave para el fomento de la lectura».

Este encuentro impulsa la economía creativa, fortalece el ecosistema del libro, promueve el acceso a contenidos culturales y consolida un punto de dialogo social y cultural, indicó.

Además, dinamiza la cadena editorial y bibliotecaria, al tiempo que posiciona a Quito, la capital del país, en el ámbito internacional.

Esta iniciativa forma parte de la implementación de la Política Nacional de Fomento a la Lectura, la Oralidad y el Acceso al Libro del Ecuador 2024-2025, indicó el Ministerio, que no precisó la fecha de realización de la Feria, inicialmente prevista para junio.

La decisión del Gobierno se conoció luego de que la Alcaldía de Quito anunciara la cancelación de la Feria por «la entrada en vigencia de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que restringe el uso de recursos para eventos culturales de gran escala».

Pero la viceministra de Cultura y Patrimonio, Romira Muñoz, aseguró este jueves que la reforma «no justifica técnicamente» la cancelación de la Feria y aseveró que la suspensión del Municipio «evidencia una falta absoluta de planificación» pues requiere de una gestión mínima de un año.

«Bajo la narrativa de un ‘recorte presupuestario’ se pretende ocultar una crisis de gestión institucional y una distorsión de prioridades», indicó en un comunicado en el que apunta que la regla de asignaciones establecida en la reforma del COOTAD se aplica desde el próximo 1 de junio.

La Alcaldía anotó el jueves que la decisión de cancelar la feria «no obedece a falta de gestión, voluntad política ni presupuesto», ya que el evento contaba con una asignación aprobada de 416.262 dólares, sino a que la nueva normativa «limita el financiamiento de actividades clasificadas como espectáculos culturales y sociales».

El 20 de febrero último y pese a las protestas de gobiernos locales, el Parlamento aprobó la reforma al COOTAD enviada por Noboa con carácter de económico urgente.

La reforma determina que los municipios y prefecturas deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.

Una medida que para el oficialismo «responde a una lógica de eficiencia», pero que grupos sociales y autoridades locales interpretan como una reducción en el presupuesto destinado a educación, cultura y otros servicios básicos.

Hasta el pasado 9 de marzo, la ley acumulaba 15 demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional. EFE

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