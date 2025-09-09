Gobierno de EEUU acusa al asesino de la mujer ucraniana en Charlotte de un delito federal

The Swiss voice in the world since 1935

Washington, 9 sep (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado este martes de cometer un delito federal a DeCarlos Brown, el hombre que asesinó el pasado 22 de agosto a la ucraniana Irina Zarutska a bordo de un tren en la ciudad de Charlotte, un caso que ha reforzado la cruzada del Gobierno de Donald Trump contra lo que considera políticas indulgentes contra el crimen.

La denuncia penal fue presentada hoy ante el Tribunal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, donde se encuentra Charlotte, la mayor ciudad de este estado.

Brown, de 34 años, ha sido acusado por el Gobierno Federal de cometer un acto con resultado de muerte en un sistema de transporte público, y por ello encara la posibilidad de que la Corte de Distrito lo sentencie a cadena perpetua o a la pena de muerte.

De este modo, el hombre encara ahora cargos tanto en un tribunal federal como en uno estatal, donde se le acusa de asesinato en primer grado, delito que en Carolina del Norte se castiga también con la cadena perpetua o la pena capital.

El pasado 22 de agosto Brown, que había sido arrestado al menos 14 veces desde 2011 por agresión, atraco a mano armada o allanamiento de morada, apuñaló mortalmente en el cuello a Zarutska a bordo de un tren ligero en Charlotte.

La publicación en los últimos días de las imágenes previas al apuñalamiento han llevado al Gobierno Trump a blandir el crimen como ejemplo de lo que considera una política «indulgente» del partido demócrata que considera que debe combatirse con recursos como el despliegue del ejército y otras agencias federales acometido en Washington desde agosto.

«Irina Zarutska era una joven que vivía el sueño americano; su horrible asesinato es resultado directo de políticas fallidas de indulgencia contra el crimen que priorizan a los criminales sobre los inocentes», ha declarado la fiscal general, Pam Bondi, en un comunicado de su Departamento notificando la acusación de hoy.

«Buscaremos la pena máxima por este imperdonable acto de violencia; nunca volverá a ver la luz del día como un hombre libre”, añade la fiscal general. EFE

