Gobierno de Kast acusa a predecesor de cometer «un error» en cálculo de la deuda en Chile

3 minutos

Santiago de Chile, 25 may (EFE).- El gobierno de Chile acusó este lunes a la administración anterior de cometer «un error» grueso en la contabilidad de la deuda pública estimada para el periodo entre 2026 y 2030, y anunció que abrió una investigación para dilucidar si fue un mero fallo o existió dolo.

En la presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre del 2026, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que existe una diferencia de cerca de 10.500 millones de dólares entre los cálculos elaboradas por su gobierno y las estimaciones ofrecidas en febrero pasado por el expresidente Gabriel Boric relativas al último cuatrimestre de 2025.

«El IFP del cuarto trimestre de 2025 contenía un error de consistencia del 2,9 % del PIB en la trayectoria de deuda: el balance proyectado acumulaba un deterioro de 13.500 millones de dólares entre 2026 y 2030, pero la deuda solo aumentaba en 3.900 millones de dólares en el mismo período», explicó el ministerio de Quiroz en un comunicado.

«Esa brecha es aritméticamente incompatible con una trayectoria fiscal coherente y no tiene explicación técnica posible: si el Estado gasta sistemáticamente más de lo que recauda, su deuda debe crecer en una proporción coherente con ese déficit acumulado. La proyección anterior no reflejaba esa relación», agregó.

A este respecto, la nota detalló que el supuesto error se detectó gracias a «una auditoría de consistencia entre las distintas variables del modelo» y añadió que «se inició una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades administrativas y para robustecer los circuitos de validación de información a futuro».

Para resolverlo «se estableció trazabilidad directa entre el balance fiscal proyectado y la trayectoria de deuda: cada peso de déficit proyectado se refleja ahora en el stock de deuda correspondiente. La trayectoria corregida supera el umbral prudente de 45% del PIB a partir de 2028». concluyó.

Desde que llegó al ministerio en febrero, Quiroz, un hombre procedente de la empresa privada, ha generado una serie de polémicas en el país con su análisis e interpretación de las cifras económicas del anterior gobierno, al que el actual Gabinete ha llegado a acusar de haber dejado el estado «quebrado».

Una afirmación que el propio Ejecutivo tuvo que enmendar ante las protestas de la oposición, que recordó que Chile quedó con una tasa de crecimiento superior al 2 %, y ante la perplejidad de organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

Además, acusó a la Administración progresista de dejarle a su sucesora ultraderechista «una caja vacía» con solo 46 millones de dólares con fecha diciembre de 2025, afirmación que tuvo que corregir su predecesor en Hacienda, Mario Marcel.

Ante la comisión de Hacienda del Parlamento Marcel recordó que el problema no estribaba ni en la liquidez inmediata ni en el acceso a la financiación internacional, ya que la economía chilena la tiene garantizada, lo que le da al Estado un margen de maniobra mayor al que se planteaba desde el nuevo Ejecutivo públicamente. EFE

ch-jm/sbb