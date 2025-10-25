Gobierno de Perú traslada a 45 presos por extorsión y sicariato a régimen cerrado

2 minutos

Lima, 25 oct (EFE).- Un grupo de 45 presos vinculados a delitos de extorsión y sicariato fueron trasladados este sábado a un nuevo pabellón de régimen cerrado en el penal de Ancón I, al norte de Lima, como parte de las medidas anunciadas por el Gobierno de Perú para luchar contra el crimen organizado en el estado de emergencia declarado en la capital y la vecina provincia del Callao.

El presidente interino de Perú, José Jerí, estuvo presente en el traslado de los internos de alta peligrosidad al penal de Ancón I junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez; así como el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes.

El titular de Justicia explicó que «los internos en este pabellón saldrán al patio dos horas al día y tendrán un régimen de visitas cada 15 días, así como la prohibición expresa de que no estén en los pasadizos, además que en ningún momento estén solos».

Agregó que esta medida busca recobrar y reforzar el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios del país.

«Hemos dispuesto que no haya instalaciones eléctricas, para conectar cualquier tipo de aparato, solo tendrán iluminación. La intención es que no solo reforcemos la seguridad en las calles, sino también en los penales», señaló.

De acuerdo a las investigaciones contra el crimen organizado, muchos de los casos de extorsión y sicariato en las ciudades parten de las comunicaciones de presos con el exterior, mediante amenazas a sus víctimas y en coordinaciones con los integrantes de las bandas en libertad.

A pesar del estado de emergencia, la noche del viernes se reportó un nuevo ataque de sicarios contra trabajadores del transporte público urbano en el Callao, que provocó la muerte de un conductor y lesiones a un pasajero.

El estado de emergencia en Lima y Callao tiene una vigencia de 30 días, periodo en el cual las fuerzas armadas apoyan a la Policía Nacional en los operativos contra el crimen organizado, además de la suspensión de los derechos a la libertad de tránsito y reunión, entre otros.EFE

mmr/cpy