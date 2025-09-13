The Swiss voice in the world since 1935

Gobierno de Trump abre el portal para que venezolanos renueven el TPS tras fallo judicial

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 13 sep (EFE).- El Gobierno de Donald Trump abrió hasta la medianoche del sábado al domingo el sitio web para que los migrantes venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) puedan renovar este beneficio, que les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La medida fue adoptada después de que un juez federal ordenara al Gobierno cumplir con un fallo previo que restableció el TPS, un beneficio migratorio que Trump intentó eliminar.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) habilitó el portal de registro tras las denuncias de organizaciones de defensa de migrantes, que alertaron sobre la falta de acceso para renovar el estatus antes de la fecha límite.

Los titulares venezolanos de TPS deben reinscribirse este sábado 13 de septiembre antes de la medianoche en la costa este o perderán su protección migratoria.

Los beneficiarios que se registraron por primera vez en 2021 perderán su estatus el 7 de noviembre de 2025 si no completan el proceso.

«Hacemos un llamado a la comunidad venezolana para que difunda esta importante y reñida victoria. El gobierno intentó desafiar una orden judicial, pero nos negamos a permitírselo», declaró José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, en un comunicado.

Con la extensión actual, todos los titulares de TPS venezolanos, tanto los que se registraron en 2021 como en 2023, podrán mantener su estatus y autorización de empleo hasta el 2 de octubre de 2026.

La querella legal presentada por representantes de migrantes busca proteger a dos grupos: los cerca de 250.000 venezolanos que recibieron TPS en 2021, cuyo amparo vencía el 10 de septiembre, y los aproximadamente 350.000 beneficiarios de la ampliación otorgada en 2023. EFE

er/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR