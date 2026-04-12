Gobierno de Venezuela lamenta la muerte de al menos 30 personas en un monumento de Haití

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Caracas, 12 abr (EFE).- El Gobierno de Venezuela lamentó este domingo la muerte de al menos 30 personas el sábado en el interior de la Ciudadela Henri o Laferrière, uno de los monumentos más emblemáticos de Haití, declarada Patrimonio Mundial de la Unesco, ubicada a unos 25 kilómetros de Cap-Haitien, la segunda ciudad más importante del país, en el norte del territorio.

A través de un comunicado, compartido en Telegram por el canciller venezolano, Yván Gil, el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez expresó su «más profundo pesar» por las muertes, al tiempo que se unió al duelo de Haití y deseó pronta recuperación para los heridos.

«Venezuela extiende sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas, así como su solidaridad al hermano pueblo haitiano en este doloroso momento», apuntó el comunicado, que subrayó que Haití «puede contar con el apoyo incondicional» de Venezuela.

La Policía Nacional y el Ministerio de Cultura y Comunicación haitianos anunciaron este domingo la apertura de una investigación para determinar las circunstancias de las muertes en el monumento histórico Ciudadela Henri.

De acuerdo a datos preliminares de la dirección de Protección Civil, el lugar estaba abarrotado de personas y, en determinado momento, se produjo una estampida con «numerosos» casos de asfixia y pérdidas de conciencia.

La Ciudadela Henri, situada en las alturas de Bonnet à l’Évêque, en Milot.

La fortaleza fue mandada a construir por el rey Henri Christophe, a principios del siglo XIX, luego de que Haití se independizara de Francia. EFE

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