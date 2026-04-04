Gobierno egipcio lamenta la muerte de ingeniero en un ataque contra planta de gas en EAU

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El Cairo, 4 abr (EFE).- El Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto lamentó este sábado la muerte del ingeniero egipcio Hossam Sadiq Khalifa en un ataque lanzado ayer contra una planta de gas en Abu Dabi, la primera víctima de nacionalidad egipcia en el país del golfo Pérsico.

El ministro egipcio de Petróleo y Recursos Minerales, Karim Badawi, junto con todos los dirigentes del sector petrolero y los trabajadores de sus empresas expresaron en un comunicado sus condolencias por el «fallecimiento del mártir del deber, que Dios lo acoja en su misericordia, el ingeniero Hossam Sadiq Khalifa, director general adjunto de calidad en la empresa Petrojet, filial de Emiratos Árabes Unidos».

El profesional murió mientras desempeñaba sus funciones en las instalaciones de la empresa en Habshan, en el emirato de Abu Dabi, durante las operaciones de evacuación tras el estallido de dos incendios en el lugar, provocados por la caída de fragmentos después de una operación de interceptación realizada por las defensas aéreas emiratíes.

La evacuación también provocó heridas leves a otras cuatro personas, entre ellas dos empleados de la empresa con nacionalidad egipcia, identificados como Yasser Gomaa Ahmed Abdel Salam (supervisor de laboratorio) y Mohamed Ibrahim Ali Abdel Rahman (ingeniero civil de control de calidad), quienes recibieron «el tratamiento necesario y fueron dados de alta del hospital».

El sector petrolero egipcio lamentó la pérdida de «un hijo leal y un profesional destacado», y recordó «con aprecio su trayectoria profesional, compromiso, dedicación y lealtad».

Ayer, una planta de gas en Habshan, en Abu Dabi, fue objeto de un ataque, según la oficina de medios de Abu Dabi, que no identificó ni el origen y forma de esta acción.

Este complejo de la empresa estatal ADNOC es un enorme centro de procesamiento de gas terrestre en Abu Dabi, vital para el sector energético industrial del país del golfo Pérsico, que procesa 6.100 millones de pies cúbicos estándar por día en cinco plantas para producir gas comercial, líquidos de gas natural y condensado.

Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, las defensas aéreas de Emiratos han interceptado más de 2.000 drones iraníes, así como más de 400 misiles balísticos, según datos del Ministerio de Defensa emiratí.

El territorio emiratí ha sido el más azotado del golfo Pérsico, y los ataques iraníes -en respuesta a la acción bélica- han provocado serias consecuencias a la economía de esta nación árabe, cuyos ingresos son fuertemente dependientes de la exportación de hidrocarburos que transitan a través del estrecho de Ormuz. EFE

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