Gobierno encargado es el «socio» para revitalizar la economía de Venezuela, dice EE.UU.

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Caracas, 30 abr (EFE).- El Gobierno encargado de Venezuela, encabezado por la presidenta Delcy Rodríguez, es el «socio» de Estados Unidos para lograr la revitalización de la economía del país suramericano, afirmó este jueves el encargado de negocios del país norteamericano en Caracas, John Barrett.

«Tenemos este plan de tres fases que el secretario y el presidente han establecido para nosotros, y es muy claro. En esta etapa, como ya mencioné, la fase se centra en la revitalización económica. Nuestro socio para lograrlo es el Gobierno interino», declaró Barrett ante la prensa en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El diplomático consideró que el trabajo con el Gobierno encargado de Venezuela «es la mejor manera de garantizar» el éxito de las decisiones actuales.

«Esto permitirá que Venezuela eche raíces profundas de crecimiento económico, que se consoliden de modo que esté en buena posición para avanzar hacia la transición en la tercera etapa de este plan de tres fases», indicó.

Para esto, Barrett destacó la reanudación de vuelos entre ambos países, una medida que apuntó como un «resultado directo» del plan de tres fases establecido por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, y que comprende un proceso de estabilización -que consideró concluido-, seguido de recuperación económica y transición a la democracia.

En este sentido, insistió en que actualmente el enfoque estadounidense es «asegurar un clima de inversión» que ofrezca garantías y genere confianza para empresas e inversionistas estadounidenses.

«Hoy enviamos otra señal clara al mercado global de que Venezuela está nuevamente abierta para los negocios», dijo.

Barrett recibió en el terminal aéreo a la delegación enviada por la Casa Blanca para buscar acuerdos energéticos con Venezuela, encabezada por Jarrod Agen, director del Consejo Nacional de Dominio Energético de EE.UU., que llegó en el primer vuelo comercial directo entre ambos países, que reanudaron conexiones aéreas tras siete años suspendidas.

Por su parte, Natalia Molano, la vocera en español del Departamento de Estado, aseguró que el proceso de tres fases avanza de forma «excelente» y dijo que este jueves es «un día de celebración» e «histórico» para ambos países, debido a la reanudación de su conexión aérea.

«Esperamos muchos más vuelos para estrechar esos lazos comerciales, económicos, y agradecemos al pueblo venezolano por toda su generosidad», declaró a la prensa tras bajar del avión, operado por la estadounidense American Airlines.

El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela aterrizó este jueves en Maiquetía a las 13:16 horas locales (17:16 GMT), tras despegar desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia las 10:11 hora local (14:11 GMT), en medio de una fiesta con banderas venezolanas y el desayuno típico de ese país, que incluyó arepas y tequeños. EFE

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